2.6 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 8 أشهر

المصدر: وام

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استقبلت فنادق أبوظبي 2.6 مليون نزيل فندقي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنمو 23% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 69% في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.1 ليلة للنزيل الواحد.

وزادت الإيرادات الفندقية إلى 3 مليارات درهم في الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 318 درهماً خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 219 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 19%.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بحصة تبلغ 30% أو ما يعادل 771 ألف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 299 نزيل بزيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم الفلبين ومصر وبريطانيا والسعودية بحصة 4% لكل سوق بواقع 112 ألف نزيل فلبيني و107 ألف نزيل مصري بنمو 7% و105 ألف نزيل بريطاني بزيادة 97% و101 ألف نزيل سعودي بارتفاع 500%.

وجاءت باكستان في المركز السادس بواقع 78 ألف نزيل بنمو 20%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 70 ألف نزيل بزيادة 56%، والأردن 60 ألف نزيل بارتفاع 4%، وسلطنة عمان 51 ألف نزيل بزيادة 282%، وفرنسا 46 ألف نزيل بنمو 117%.

وحققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 34% إلى 1.134 مليون نزيل خلال 8 أشهر، وبلغ متوسط الإشغال 61% بنمو بنسبة 4%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 16% إلى 804 ألف نزيل وبلغ متوسط الاشغال 78% بارتفاع بنسبة 3%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 18% إلى 391 ألف نزيل في 8 أشهر، كما ارتفعت متوسط الاشغال بنسبة 1% إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 12% بعدد النزلاء إلى 244ألف نزيل، وارتفع متوسط الاشغال إلى 78%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 2.253 مليون نزيل خلال 8 أشهر بنمو بنسبة 25%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 236 ألف نزيل بزيادة 9%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 84 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 15%.

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