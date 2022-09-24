وجهة تنبض بالحيوية والرفاهية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل بلوواترز وجهة سياحية نابضة بالحيوية، تضم مجموعة متميزة من خيارات التسوق والضيافة والترفيه التي تقدم لزوارها تجربة وفق أعلى مستويات الفخامة، كما توفر خيارات سكنية راقية.

ترتفع «عين دبي»؛ العجلة الترفيهية الأكبر في العالم وسط جزيرة «بلوواترز»، كما تُعتبر الجزيرة مكاناً مثالياً لعشاق التسوق والباحثين عن أفضل المطاعم. وترتبط الجزيرة بالساحل، عبر وسائل تنقّل متعددة، تسهل على الزوار إمكانية الوصول إليها.

وترتفع عجلة «عين دبي»، بما يزيد على 250 متراً، وتشكل إضافة جديدة لرصيد دبي من المعالم الفريدة، التي تتميز بها عالمياً، وقد تطلّب بناؤها أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتم تشييدها بالاستعانة بأضخم رافعتين في العالم، وباستخدام نحو 11200 طن من الفولاذ، وهو ما يزيد بنسبة 33 % مقارنة بحجم الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفيل الشهير في باريس.

وتضم العجلة 48 مقصورة، يزيد حجم الواحدة منها على حجم حافلتين، كل منهما من طابقين، فيما تصل الطاقة الاستيعابية الكاملة لعين دبي إلى 1750 شخصاً في جولة الدوران الواحدة، التي تستغرق 38 دقيقة. وهناك صالة مخصصة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة الهدايا التذكارية التابعة لـ «عين دبي»، لخدمة السياح والزائرين.

تفوق

وتتفوق «عين دبي» على نظيراتها في العالم، بأنها الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوّارة، لتزيح عجلة «هاي رولير» في لوس آنجلس عن الصدارة، وتوفر أكثر من 19 تجربة فريدة وقابلة للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة، والمناظر المذهلة على أفق دبي، ومياه الخليج العربي الزرقاء.

مشاهد خلابة

ويمكن لزوار العجلة الاستمتاع بالمشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها، ضمن مقصورات مكيفة وآمنة، ومقسمة إلى ثلاث فئات، هي مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة. وتوفّر جميع هذه المقصورات، تجارب ترفيهية منوعة، مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً، أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

وجرى تصميم كبسولات المقصورات بمرونة عالية، تتيح تنظيم الاحتفالات العائلية والاجتماعية، كحفلات الخطوبة والزواج وأعياد الميلاد، فضلاً عن المناسبات الخاصة بالشركات التجارية التي يمكنها إقامة حفلاتها في «البلازا» الواسعة، أو تنظيم فعالية إطلاق منتج جديد، وحجز عجلة المشاهدة بكاملها، وإبراز العلامة التجارية، مع خيارات العشاء أو الغداء لـ 8 إلى 10 أشخاص في المقصورات الخاصة، ومساحات ملهمة للاجتماعات الجانبية، وحجز مقصورات متعددة، إلى جانب 3 باقات حجز يومية، وأخرى حسب الطلب، التي تسع من 10 إلى 100 شخص.

فنادق

وتضم الجزيرة فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي، وهو أول حضور لعلامة سيزرز الفندقية الشهيرة في المنطقة، ويضم فندق منتجعاً وشققاً فندقية، ومركزاً للمؤتمرات ومسرحاً ونادياً شاطئياً، ويضم الفندق 194 غرفة وعدة مطاعم وردهات، تطلّ جميعها على الخليج العربي. بالنسبة لمنتجع سيزرز ريزورت بلوواترز دبي، فيضم 301 غرفة، وحوضَي سباحة، وشاطئ خاص، ومساحة لإقامة الفعاليات، تستوعب 800 ضيف كحد أقصى. كذلك يتضمن المنتجع ستة مطاعم ومقاهٍ.

متحف

وهناك أيضاً متحف «مدام توسو دبي» في الجزيرة، وقد تأسس أول متاحف مدام توسو في لندن عام 1835، ليصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالمياً، وتحتضن دبي الآن المقر رقم 25 عالمياً من سلسلة متاحف مدام توسو، وهو يحتل مكانة خاصة، كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة في المنطقة.

ويضم متحف مدام توسو دبي، مجسمات شمعية لألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلاً عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية «بوب»، والسياسة، وغير ذلك، لتشكل وجهة ترفيهية فريدة من نوعها. حيث يمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة، باستكشاف الوجهة المذهلة، التي تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص، وتضم أكثر من 60 مجسماً شمعياً تنبض بالحياة بشكل مدهش، منها 16 مجسماً جديداً كلياً لألمع نجوم الشرق الأوسط. وتمثل «مدام توسو دبي»، الوجهة المثالية لقضاء يوم عائلي مميز، حيث توفر أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية، التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

ترفيه

لعشاق عروض الأزياء والمشي على منصة العرض، وهواة التصوير والظهور على أغلفة أشهر المجلات، فإن المنطقة المخصصة لعالم الموضة، توفر كل تلك التجارب الترفيهية المذهلة للزوار، حيث يمكنهم أخذ الصور التذكارية مع العديد من أيقونات الموضة بملابسهم العصرية الأنيقة، ومن بينهم المتربعة على عرش الموضة في بريطانيا، فيكتوريا بيكهام، مع أرقى الأزياء التي حازت على إعجاب آنا وينتور، أبرز وأهم الشخصيات في عالم الموضة، ويمكنهم أيضاً الوقوف بجانب كارا ديليفين، وكأنهم من أصدقائها المقربين، والاستمتاع بالتصوير بالقرب من كايلي جينر، وكيندال جينر، والتقاط صور تذكارية «سيلفي» مع عارضة الأزياء الإيطالية كارلا دي بيلو، والتقاط صور مع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، والمزيد أيضاً.

مزايا وتقنيات

تتسع «عين دبي» المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1400 راكب يعانقون سماء المدينة في 48 كبسولة في كل دورة لها، أما قاعدتها فتشكل منطقة ترفيهية، وتتمتع الكبسولات بزجاج مزدوج يحمي الركاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

ويتميّز تصميم مقصورة الكبسولات الداخلية بلمسات لافتة، وبالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ 12 شخصاً، فيما تُقدم خدمة متميزة للعملاء في 6 كبسولات مترفة، ويتيح نظام التحكم بالحرارة للركّاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية لضمان ثبات واستقرار الكبسولات.

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