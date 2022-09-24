مطار رأس الخيمة يستقبل أولى رحلات «إنديجو» الهندية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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استقبل مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، أولى رحلات شركة طيران «إنديجو» الهندية، في رحلة مباشرة من مطار مومباي إلى إمارة رأس الخيمة، لترفع بذلك وجهات الشركة إلى 100 وجهة.

شهد الاستقبال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وستانيسلاف بوجنوفسكي مدير تطوير التجارة والأعمال بالشركة، وأتاناسيوس تيتونيس الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي.

وأوضح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن مطار رأس الخيمة يواصل تعزيز مكانته ضمن أسرع المطارات نمواً في الدولة، في ظل الخطط الاستراتيجية الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتنا مع شبه القارة الهندية، والقيام بدور متزايد في دفع عجلة التنمية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، وتعزيز الربط الجوي لدولة الإمارات مع دول العالم.

وأوضح القاسمي، أن تدشين رحلات «إنديجو» الهندية يعكس النمو المتسارع في حجم عمليات مطار رأس الخيمة والتطور في استراتيجيته التوسعية، وزيادة عدد محطات وصول الزوار وشركات الطيران العالمية إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن مطار رأس الخيمة الدولي يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بهدف زيادة التنوع الاقتصادي للإمارة من خلال زيادة معدلات وصول الزوار والسياح والنقل الجوي التي تعتبر ضمن أهداف الناتج القومي، وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة لدى العديد من السياح.

وقال أتاناسيوس تيتونيس: يعزز تدشين خطوط رحلات شركة «إنديجو» الهندية محفظة مطار رأس الخيمة الوجهة الرابعة للشركة في الإمارات، فتح قنوات جديدة لخدمة السياح في رأس الخيمة من الهند، ويأتي تدشين الخط الجديد إلى رأس الخيمة لترتفع بذلك عدد وجهات الشركة إلى 100 وجهة، مع أسطولها المكون من 275 طائرة.

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