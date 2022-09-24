طيران الإمارات الأولى في الترفيه الجوي عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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نالت طيران الإمارات 3 جوائز في حفل توزيع جوائز «سكاي تراكس وورلد إيرلاينز 2022». والجوائز الثلاث هي: أفضل درجة سياحية في العالم، وأفضل خدمة طعام في الدرجة السياحية في العالم، وجائزة أفضل ترفيه جوي في العالم للمرة السابعة عشرة على التوالي.

يأتي التكريم في أعقاب إعلان طيران الإمارات نيتها باستثمار أكثر من 2 مليار دولار؛ لتعزيز تجربة متعامليها، بما في ذلك واحد من أكبر مشاريع التعديل التحديثي في تاريخ الطيران، الذي يشمل تحديث مقصورات 120 طائرة، ونموذج تقديم خدمات ومنتجات يركز على الضيافة عبر جميع المقصورات، بدءاً من العام الجاري. كما ستستثمر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار في الجيل التالي من أنظمة الترفيه الجوي مع تاليس لإتاحة المجال أمام المسافرين لتجربة مكتبة ضخمة تضم 5000 قناة على شاشات ذات وضوحٍ عالٍ، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التقنية المتقدمة الأخرى في أسطولها المستقبلي من طائرات الإيرباص A350.

ويمكن للمتعاملين الذين يسافرون في الدرجة السياحية، بغض النظر عن المكان الذي يقصدونه على شبكة خطوط طيران الإمارات، التي تغطي 130 وجهة عبر القارات الست، أن يتطلعوا إلى قائمة حافلة بالنكهات الإقليمية والموسمية، تضم مقبلات وأطباقاً رئيسيةً شهيةً وحلوى لذيذة مستوحاة من وجهتهم. وتفتخر طيران الإمارات أيضاً بالاحتفال بالثقافات والتقاليد الفريدة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم أطباق مميّزة لمناسبات احتفالية، مثل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك والسنة الهجرية الجديدة وديوالي وأونام ومهرجان أكتوبر.

وتقدم طيران الإمارات خدمة الترفيه الأكثر شمولاً وحداثة في الأجواء، إذ يوفر نظام ice، الحائز هذا العام جائزة سكاي تراكس للمرة السابعة عشرة على التوالي، أكثر من 5000 قناة ترفيهية، تعرض أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست، وأول قناة للتسوق على متن الطائرة في العالم EmiratesRED والبث التلفزيوني الحي. ويمكن للعملاء اختيار محتوى بـ40 لغة.

وتعزز طيران الإمارات تجربة العملاء في الأجواء بفريق عالمي من طاقم الطائرة الذي ينحدر أفراده الودودون والمدربون جيداً من أكثر من 130 جنسية. وتواصل الناقلة رفع مستوى خبراتهم في مجال الضيافة من خلال برنامج تدريبي صارم بالشراكة مع المدرسة الفندقية السويسرية الشهيرة في لوزان.

لمسات مهمة

وتتضمن التغييرات الجذرية في تجربة العميل لمسات صغيرة أخرى لكنها مهمة للغاية، ليس للعملاء فحسب، بل لكوكب الأرض أيضاً. إذ يمكن لركاب الدرجة السياحية استخدام بطانيات مستدامة دافئة وناعمة مصنوعة من قوارير بلاستيكية معاد تدويرها بالكامل. كما تقدم طيران الإمارات للمسافرين في الدرجة السياحية على بعض الرحلات الطويلة أيضاً حقائب مستلزمات راحة مصنوعة من مواد مستدامة.

ويستمتع المسافرون الصغار بدمى وبطانيات مع مجموعة مختارة من حقائب الوسط وحقائب الظهر. وتصنع مستلزمات الأطفال أيضاً من مواد خام معاد تدويرها بالكامل بما في ذلك قوارير المياه.

رحلة دون تلامس

توفر طيران الإمارات على الأرض، رحلة ذكية لمتعامليها دون تلامس، إذ يمكن للمسافرين اختيار استخدام المسار البيومتري المتكامل في مطار دبي الدولي لإنهاء إجراءات السفر واستكمال إجراءات الجوازات والصعود إلى الطائرات. كما يمكنهم استخدام أكشاك الإجراءات الذاتية وتسليم الحقائب الخاصة بالناقلة في مطار دبي الدولي.

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