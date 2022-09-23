طيران الإمارات تكثّف جهودها لتحقيق نموٍ وتعافٍ قويين

المصدر: البيان

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اختتمت طيران الإمارات مؤتمرها لإدارة العمليات التجارية الذي انعقد بدبي واستمر يومين، بحضور أكثر من 300 من قادتها ومديريها التنفيذيين على الصعيدين العالمي والمحلي. واستقبل المؤتمرون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الذي حضر جانباً من الاجتماعات.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "معاً إلى الأمام" جلسات ملهمة رسمت استراتيجية طيران الإمارات القوية حول الأسطول والوجهات والمنتجات والنمو المتوقع. وشكّل متحف المستقبل، أحدث معلم في دبي وشريك استراتيجي لطيران الإمارات، موقعاً مثالياً لحفل عشاء المشاركين في اليوم الأول للمؤتمر.

وأدلى المتحدثون المدعوون إلى المؤتمر بآرائهم في مجال الطيران والسياحة والاقتصاد، بمن فيهم سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأرجون فير سينغ شريك آرثر دي. ليتل للخدمات المالية، ونوال كيه. تانيجا، مستشارة ومؤلفة مع خبرة أكثر من خمسة عقود في مجال الطيران.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "استطعنا تثبيت أقدامنا على مسار النمو الهائل. وكما دبي، فإن طيران الإمارات على استعداد تام لاغتنام كل فرصة. لقد شكّل المؤتمر أحد أكبر منصاتنا لحشد قادتنا ومديرينا التنفيذيين، الذين هم أيضاً سفراء العلامة التجارية لطيران الإمارات ودبي والمدافعين عنها على مستوى العالم. وقد شهدوا بأنفسهم العديد من المبادرات المثيرة التي أطلقناها ودبي على مدى العامين الماضيين، وذلك بفضل قيادتنا القوية ذات الرؤية المستقبلية. نحن سعداء للغاية بما حققناه في هذين اليومين، اللذين حفلا بمستويات عالية من الطاقة والشغف والعاطفة".

وشهد المؤتمر الكثير من العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمناقشات وورش العمل واللجان والكلمات الرئيسية. وبالإضافة إلى عدنان كاظم، كان من بين المتحدثين السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، ومايكل دورسام الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة الإمارات، وبطرس بطرس نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وأناند لاكشمينارايانان نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات، وتريفور تشونغ نائب رئيس طيران الإمارات لتخطيط واقتصاديات المسارات، وروغيريو لياو نائب رئيس طيران الإمارات لأبحاث وتخطيط الأسطول.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، منتج الدرجة السياحية الممتازة الذي لقي إقبالاً كبيراً من العملاء. ووقعت اتفاقية تجارية تاريخية مع يونايتد إيرلاينز. كما أعلنت عن استثمار أكثر من 2 مليار دولار أميركي لتحسين تجربة العملاء على متن الطائرة، بما في ذلك طرح قوائم جديدة وخيارات نباتية وتجارب السينما في الأجواء، والكافيار بكميات غير محدودة، وتحديث 120 طائرة من طرازي إيرباص A380 وبوينج 777. كما خصصت الناقلة 350 مليون دولار أميركي لحلول الترفيه الجوي من الجيل التالي لأسطولها الجديد من طائرات الإيرباص A350، كما أطلقت حملتها الإعلانية الجديدة بمشاركة سفيرها الجديد "الإوز جيري".

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