الإعلان عن الفائزين بجائزة الآغا خان للعمارة 2022

المصدر: جنيف ــ البيان

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أعلن اليوم عن الفائزين بجائزة الآغا خان للعمارة لدورة عام 2022 (AKAA). تُظهر المشاريع الستة الفائزة بالجائزة، التي تتشارك جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، وهي واحدة من أكبر جوائز العمارة.

وهي المساحات النهرية الحضرية، بلدة الجنيدة في بنغلاديش والمساحات المجتمعية استجابةً لأزمة اللاجئين الروهينجا، منطقة كوكس بازا، وفي إندونيسيا مطار بانيوانجي الدولي- بليمبينغساري- جاوة الشرقية، وفي ايران متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي- طهران، وفي لبنان: تجديد دار نيماير للضيافة - طرابلس، وفي السنغال مدرسة كمانار الثانوية في بلدة ثيونك إيسيل.

مكان حفل توزيع الجوائز

تقام الاحتفالات للإعلان عن المشاريع الفائزة وتحديد ختام كل دورة من دورات الجائزة التي تقام كل ثلاث سنوات في بيئات يتم اختيارها لأهميتها المعمارية والثقافية للعالم الإسلامي. ستستضيف مسقط بسلطنة عمان فعاليات الحفل لدورة عام 2022 وذلك بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى.

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