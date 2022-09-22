"الجوية الجزائرية" تطلق استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة أمس الأربعاء أنّها أطلقت استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة قولها إنّ استدراج العروض يشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي "5 طائرات من فئة 200 ايه وثلاث طائرات من فئة 200 بي وخمس من فئة 300 وطائرتان من فئة 400".

وأضافت أنّ الشركات التي يمكنها المشاركة في استدراج العروض هي "حصرياً مصنعو الطائرات العاملة في مجال النقل المدني التجاري الحاصلة على الشهادات والموافقات المنظمة للنشاط".

وتم تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض بتاريخ 26 أكتوبر.

وكانت الحكومة الجزائرية وافقت في 8 مايو على "الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، ولا سيّما نحو بلدان إفريقية وآسيوية".

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