شراكة بين «ياسا دبي» ومطار الفجيرة لدعم الأنشطة السياحية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت ياسا دبي، الشركة المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، شراكة استراتيجية مع مطار الفجيرة الدولي، تتضمن باقات ضيافة حصرية لمشجعي كرة القدم للسفر على متن طائرة مستأجرة من مطار الفجيرة الدولي إلى الدوحة، قطر، لبطولة كأس العالم لكرة القدم (21 نوفمبر- 18 ديسمبر 2022).

كجزء من الشراكة الجديدة التي تشمل أيضاً هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، تقدم ياسا دبي حزماً مخصصة لمشجعي كرة القدم، ما يمكنهم من الاستمتاع مباشرة بمباريات كرة القدم الرائعة في العاصمة القطرية، مع الاستمتاع أيضاً بالفخامة.

مع وصول حمى كرة القدم إلى ذروتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل باقات كأس العالم لكرة القدم ياسا دبي إقامة فندقية فاخرة من فئة 5 نجوم في الفجيرة، ورحلة طيران مستأجرة بين الفجيرة والدوحة، وخدمة النقل بسيارة الليموزين من المطار والتوصيل إليها في الفجيرة، وسيارات الليموزين من المطار والتوصيل إلى استاد كأس العالم في الدوحة.

تم تصميم الحزم المصممة خصيصاً بحيث يمكن لمشجعي كرة القدم المغادرة من الفجيرة في الصباح ومشاهدة مباراة كأس العالم التي يختارونها مباشرة في الدوحة والعودة إلى الفجيرة في المساء للاستمتاع بإقامتهم الفخمة في فندق 5 نجوم، وتشمل الباقات أيضاً تنظيم ياسا دبي رحلات طيران مستأجرة لمشجعي كرة القدم من أي مكان في العالم إلى الفجيرة والدوحة خلال فترة كأس العالم.

وتعليقاً على التعاون الجديد بين ياسا دبي ومطار الفجيرة الدولي وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، قال ساجد بركات، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ياسا دبي»: «هذه الشراكة مبنية على نقاط القوة الأساسية لمطار الفجيرة الدولي، باعتباره مطاراً عالمي المستوى يعمل على مدار الساعة، به جميع مرافق وخدمات الطيران، ومدة الرحلة التي تستغرق 56 دقيقة بين الفجيرة والدوحة، والخبرة والمهارات الفريدة في إدارة المشاريع الخاصة بياسا دبي في تقديم خدمات مصممة خصيصاً للمجموعات وكبار الشخصيات، بما في ذلك شركة مايس العالمية والفعاليات الرياضية».

بعد توقيع اتفاقية الشراكة في الفجيرة نيابة عن ياسا دبي، قال خكان لياقات، العضو المنتدب لياسا دبي:

«باقات الضيافة الحصرية التي أطلقناها بالشراكة مع مطار الفجيرة الدولي، وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، ستسمح لمشجعي كرة القدم بفرصة فريدة لمشاهدة فرقهم الوطنية المفضلة تعيش في الدوحة من خلال السفر إلى قطر من راحة فندقهم الفاخر في الفجيرة، مع القدرة أيضاً على الاستمتاع بمناطق الجذب الفريدة في مدينة الفجيرة، بما في ذلك شواطئها الجميلة المطلة على المحيط الهندي، ومناظر صحراوية خلابة وثقافة إماراتية ثرية وكرم ضيافة عربي تقليدي».

وأضاف لياقات: «تقع على الساحل الشرقي الخلاب لدولة الإمارات، عند سفوح جبال الحجر العظيمة، الفجيرة هي إمارة الإمارات التراثية. بصرف النظر عن تقديم العديد من الجواهر الخفية للزوار لاكتشافها، توفر الفجيرة أيضاً اتصالاً سهلاً بدبي ومدن الإمارات الأخرى».

وقال إسماعيل البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة الدولي: «يهدف مطار الفجيرة الدولي، المدعوم بقوة من هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وقطاع الضيافة، إلى جعل هذه الشراكة مع ياسا دبي رحلة رائعة. هذه ليست سوى البداية. نأمل أن يقطع كل من ياسا دبي ومطار الفجيرة الدولي شوطاً طويلاً في جعل هذه الشراكة الفريدة في تطوير ممر أعمال جديد من الفجيرة».

من بين العديد من الميزات، يتمتع مطار الفجيرة الدولي بالعمل على مدار الساعة، مع عدم وجود فترات زمنية وعدم تأخير المغادرة / الوصول بسبب ازدحام الحركة الجوية. تم تعيين تصميم المطار وتشغيله بحيث يتمتع كل مسافر يستفيد من باقة ياسا دبي لكأس العالمي بتجربة مخصصة، خاصة وأن مواقف الطائرات على بعد خطوات قليلة من بوابة المغادرة / الوصول، وسوف يتمكن الركاب من ذلك. أن تكون قادراً على المرور بإجراءات المطار دون أي متاعب.

وأضاف البلوشي: «الساحل الشرقي حيث تقع الفجيرة وجهة مثالية للاسترخاء مع الطبيعة والجغرافيا المتميزة لشبه الجزيرة العربية، وبالتالي، يتم التخطيط للأحداث من قبل فرق الفنادق والسياحة مع مراعاة متطلبات واهتمامات مشجعي كأس العالم. سيتم أيضاً الإعلان عن العديد من الحزم المفاجئة مع الأحداث المحلية والمشاريع السياحية إلى الأحجار الكريمة المخفية بالتعاون مع ياسا دبي».

تقام مباريات كأس العالم 2022 في قطر على ملعب لوسيل، واستاد البيت، واستاد 974، واستاد الثمامة، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب.

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