إنجاز أول منشأة عمودية بالمنطقة لتخزين أجزاء الطائرات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن اكتمال وتسليم مجمّع الموردين ليكون أول منشأة عمودية في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات. ويهدف المجمّع الجديد إلى جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتمكينها من استقطاب شركات دولية متخصصة في أعمال الصيانة وتجارة قطع الغيار، وشركات الطائرات المسيّرة، وأخرى عاملة في مجال الطيران. وياتي المجمع لتلبية الطلب المتزايد وهناك خطط مستقبلية لإضافة مرحلتين جديدتين.

وستستفيد شركات الطيران التي تعمل في المجمّع الجديد من الحاضنة في المشروع، لمساعدتها على النمو والتوسع خاصة الشركات الناشئة، إذ توفر المنشأة خدمات لوجستية تتيح للشركات الحصول على الخدمات المخصصة وفق طلباتها المحددة. وسيقدم مشروع محمد بن راشد للطيران أيضاً حوافز للشركات المهتمة لدعمها في تلبية احتياجاتها.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: ننطلق من مهمة محددة تتمثل بدعم المبادرات الحكومية المختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ضمن جهودها الهادفة إلى تنويع اقتصادها، وستوفر المنشأة الجديدة لشركات الطيران انطلاقة سلسة في السوق حيث يمكنها الاستفادة من المنظومة المتكاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران، لتقديم خدمات فريدة تلبي احتياجات صناعة الطيران في دبي. وأقيم حفل تدشين المنشأة بالاشتراك مع شركة «ستراتاسيس»، المتخصصة في توفير حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة لقطاعات الطيران والسيارات.

فرص استثمارية

ويقع المجمّع بمنطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات في مشروع محمد بن راشد للطيران، حيث يتألف من طابق أرضي و3 طوابق، وهو موجه لتمكين شركات الطيران من مزاولة أنشطتها بسهولة. ويوفر المجمع 86 وحدة متاحة للتأجير معززة بثلاثة مستويات تخزينية للشركات في أعمال الصيانة وتوريد قطع غيار الطائرات وشركات الطائرات المسيرة وغيرها.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية فرصاً استثمارية بمجال الطيران، ويعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب التي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى تحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزاً رائداً لقطاع الطيران.

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