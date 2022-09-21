بن طوق: الإمارات مركز عالمي للطيران والسياحة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات رسخت مكانة رائدة كمركز عالمي للطيران والسياحة والسفر، وذلك بفضل المبادرات التي تطلقها والتشريعات التي تنتهجها؛ والتي من شأنها تعزيز تدفق الاستثمارات في مجال الطيران وتطوير المطارات والبنية التحتية.

وأضاف خلال مؤتمر الطيران العالمي 2022، الذي تنظمه كي بي أم جي لوار جلف في دبي، إلى أن قطاع الطيران يعد أحد أبرز القطاعات التي تسهم في دفع الأعمال للمضي قدماً عبر العديد من القطاعات. وقال إن حكومتنا الرشيدة ملتزمة بضمان تحقيق نمو مستدام وشامل وطويل الأجل في قطاع الطيران. وتسهم الأجندة التطويرية التي أطلقتها الإمارات في قطاع الطيران إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي والنهوض به؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية في الدولة ناهيك عن خلق آلاف الوظائف.

واستقطب المؤتمر كوكبة من كبار القادة وصناع القرار الرئيسيين في مجال الطيران ومسؤولي طيران الاتحاد وشركة دناتا وفلاي دبي. وتمحور المؤتمر حول «ربط الرؤى بمستقبل السفر الجوي». وتنظم شركة كي بي إم جي المؤتمر بشكل سنوي.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف: أثبتت شركات الطيران في الإمارات والمطارات ذات المستوى العالمي في دبي وأبوظبي تفوقها على المستوى العالمي. ويعد قطاع الطيران أحد أبرز القطاعات الحيوية المساهمة في دفع مؤشرات اقتصاد الدولة إلى الأمام، ويشهد القطاع تطوراً ملحوظاً ونمواً ملموساً .

وفي ظل تقليص قيود السفر، تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل أعداد الركاب إلى ما نسبته 83% ما قبل جائحة «كوفيد 19» هذا العام. ووفقاً للتوقعات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي، فمن المتوقع أن تصل أحجام الشحن إلى مستوى قياسي يقدر بـ 68.4 مليون طن في العام 2022.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يعكس تنظيم مؤتمر الطيران العالمي في دبي مكانتها العالمية كمركز رائد لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، إذ تعد الإمارة الوجهة البارزة التي تجسد المرونة وساعدت في تسريع تعافي الطيران من تأثير جائحة «كوفيد 19» ».

وأضاف: «رغم أننا نشهد تحديات لا مثيل لها في تاريخ الطيران إلا أن فلاي دبي تسير بخطى ثابتة، حيث تواصل في خلق تدفقات حرة للتجارة والسياحة. منذ عام 2021، استلمنا 22 طائرة جديدة، وبدأنا في توسيع عملياتنا في أكثر من 45 وجهة كما عززنا قوتنا العاملة بنسبة 25%. ونحن الآن في وضع جيد لمواصلة مسار النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة مدعومين بـ 150 طائرة جديدة إضافية التي من المقرر تسليمها بحلول العام 2029».

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