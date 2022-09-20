عروض مائية مذهلة في دبي 29 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تستضيف دبي عروضاً مائية متنوعة في فستيفال سيتي مول ابتداءً من 29 سبتمبر الجاري، وفقاً لما أعلنته هات إنترتاينمنت، شركة الترفيه العالمية.

وتعمل شركة هات إنترتاينمنت، في إنتاج عروض مسرحية حديثة وتقديم حلول ترفيهية إبداعية في كل أنحاء الشرق الأوسط. كما تمتلك قاعدة واسعة تضم أهم الفنانين وأبرز الأعمال والمنشآت الترفيهية الرائدة في السوق، وتستفيد منها لتقديم أفضل الإنتاجات المذهلة من الطراز العالمي.

وتستعد الشركة، التي يقودها الشريك الإداري تيري أنطونيوس، لإعادة رسم ملامح مفهوم العروض الترفيهية الحية ومشهد الفعاليات الترفيهية في دبي والإمارات، وذلك بإطلاق باقة من عروض السيرك والعروض الحية المذهلة وفي مقدمتها عرض فونتانا المائي الفريد من نوعه من إنتاج سيرك دو ليبان.

فخر

وقال تيري أنطونيوس: «يغمرني الفخر لافتتاح أعمال شركة هات إنترتاينمنت في الإمارات بأسلوب مميز، وذلك من خلال إطلاق سيرك فونتانا المائي في دبي. يمثل هذا العرض الحي الأسطوري ثمرة التعاون مع فناني الأداء الموهوبين ومصممي الرقصات وفريق الإنتاج وشركاء الفعالية والكثير ممن عملوا بجهد خلف الكواليس».

وأضاف: «نتطلع لنيل إعجاب الجمهور بمقدرة فونتانا الفريدة على الجمع بين عناصر التكنولوجيا والفن والرقص في مسرح مائي متطور ومصمم خصيصاً ضمن خيمة سيرك مخصصة. كما أشجع الجميع على متابعة قنواتنا على الإنترنت التي نستعد لإطلاقها في الفترة المقبلة، حيث تمثل عروض فونتانا بداية نشاطات شركة هات إنترتاينمنت في الإمارات، ولا يزال في جعبتنا الكثير من الفعاليات الحية المميزة لنقدمها في جميع أنحاء الإمارات في المستقبل القريب».

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