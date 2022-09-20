فعاليات دبي تعزز النشاط السياحي والفندقي لموسم الشتاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد أيمن عاشور، المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا، أن عودة النشاط إلى قطاع الفعاليات إلى دبي أثر بقدر كبير على إشغالات الفنادق، وقال إن لديه قدراً كبيراً من التفاؤل بشأن سوق السياحة في الإمارات، وأن إمارة دبي سوف تستضيف أنشطة تجارية وترفيهية هائلة خلال فصل الشتاء.

وقال عاشور، إنه ينظر نظرة متفائلة لمستقبل مجال الفندقة الواعد، خصوصاً خلال فصل الشتاء المقبل.

وأضاف عاشور: «خلال النصف الأول من عام 2022، نالت «مدينة العجائب» حقوق استضافة 99 تجمعاً كبيراً، ما يعد إنجازاً رائعاً بعد جائحة كورونا».

وتابع عاشور: «فخورون جداً بأدائنا الفندقي خلال النصف الأول من 2022، ونحن على ثقة من قدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم حتى نهاية العام. وبصرف النظر عن العوائد المالية الأخرى لكأس العالم FIFA القادمة، سوف ينال قطاعا السياحة والضيافة أيضاً نصيبهما منها، ما يعود في نهاية المطاف بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام».

كما أطلق فندق البندر روتانا عروضاً مخفضة لموسم الشتاء لضيوفه الأفاضل شملت خصم 20٪ على أقل سعر على الرحلات الرومانسية، وعطلات نهاية الأسبوع العائلية، وعلى الرحلات التجارية.

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