«إيڤرلاند» مدينة الأحلام الكورية

المصدر: سيؤول - البيان

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رحلة مميزة في انتظار السيّاح وزوّار كوريا الجنوبية تتمثل بتجربة «إيڤرلاند» والاستمتاع بها، وجهة مدينة الألعاب الأكبر في آسيا، التي تبعد عن العاصمة سيؤول ساعة وربع الساعة، وتقع في منطقة مليئة بالتلال الخضراء والمناظر الطبيعية.

وتتوافر في مدينة «إيڤرلاند» مواقف عديدة للمركبات بكل أنواعها، تستوعب نحو خمسة آلاف مركبة، فيما تبلغ قيمة تذكرة الدخول لمدينة الألعاب 58000 وون كوري (بما يعادل 58 دولاراً).

وفور الدخول إلى المدينة الترفيهية، يستقبل العاملون فيها الزوّار بكلمات ترحيب باللغة الكورية، لتبدأ بعدها المغامرة من الساحة الرئيسة التي تضم العديد من المناظر الخلابة للتلال الخضراء الخصبة، والعديد من المجسمات التي تحاكي شخصيات الرسوم المتحركة والكثير من المتاجر التي تبيع الملابس والحلويات والهدايا التذكارية المتعلقة بها.

فيما تقام العديد من الفقرات الموسيقية الحيّة في كافة زوايا المدينة الترفيهية، إلى جانب مسيرات استعراضية لشخصيات كرتونية شهيرة.

قطار سريع

وتتميز الأنشطة الرئيسة في مدينة «إيڤرلاند» الترفيهية بتنوعها وتقديمها ألعاباً منوّعة تناسب الفئات العمرية كافة، أحدها: «القطار السريع»، الذي يتهافت عليه الزوّار لخوض تجربة مثيرة.

حيث تصل سرعة القطار إلى 104 كم/‏‏الساعة، هذا فضلاً عن «القارب الدائري»، الذي يتلقى الصدمات من تيارات مائية قوية، فيما توفر منطقة «ماجيك لاند» للزوّار رحلة أسطورية لقرية استوحت معالمها من قصة «إيسوب» الخرافية، بينما تتيح المدينة لزوّارها كذلك ركوب «التلفريك» للنزول إلى المدينة المائية.

«سفاري» الأدغال

كما أن زوّار مدينة «إيڤرلاند» على موعد مع تجربة مختلفة من خلال رحلة «سفاري» بالباص الزجاجي الشفّاف، وسط الأدغال؛تتيح لهم مشاهدة حيوانات برية جوّالة دون سياج كالنمور، والأسود، والدببة، والسحالي العملاقة، الأمر الذي يلقى إقبال السيّاح من حول العالم ومن مختلف الجنسيات؛ لخوض غمار هذه التجربة ذات المغامرة المميزة، المصحوبة بشرح لكل تفاصيل رحلة «سفاري» الأدغال باللغتين الكورية والإنجليزية.

أقسام

يذكر أن مدينة «إيڤرلاند» الترفيهية افتتحت عام 1976، وتضم ستة أقسام، وهي: المعرض العالمي، وحديقة الحيوانات، والمغامرة الأوروبية، والأرض السحرية، والمغامرة الأمريكية، وخليج الكاريبي.

فيما تتيح المدينة الترفيهية فرصة التنقل داخلها سيراً على الأقدام ومشاهدة مختلف مرافق المدينة بأدق تفاصيلها، مع فرصة الاستمتاع بتجربة وتناول أشهى المأكولات الكورية والعالمية لدى المطاعم المتوزعة في جميع أرجاء «إيڤرلاند». وينصح بزيارة المدينة الحالمة خلال أيام الأسبوع؛ لتجنّب أجواء الزحام بمرافق وأنشطة المدينة في عطلة نهاية الأسبوع وخلال الأعياد المحلية في كوريا الجنوبية.

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