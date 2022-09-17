«كوين إليزابيث 2» عراقة بريطانية على ضفاف دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن سفينة «كوين إليزابيث 2»، الفندق العائم الأول والوحيد في دبي، لتقدم لسكان الإمارة وزوارها تجربة ضيافة ووجهة ترفيهية فريدة. وتتيح السفينة المهيبة التي أبحرت عقوداً في عرض البحار، التي ترسو حالياً بشكل دائم في ميناء راشد بدبي، لزوارها فرصة اختبار تجربة أصيلة حافلة بالتراث والتقاليد البريطانية العريقة.

فندق عائم

يتكون الفندق العائم من 13 طابقاً ويتميز بأثاث قديم ولوحات تاريخية وتذكارات عندما كانت السفينة هي السفينة البحرية الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ويضم 215 غرفة وجناحاً فندقياً، وقاعات للسهرات الترفيهية والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مسرح خاص ومعرض تاريخي وجولات تراثية.

أطلقت ملكة بريطانيا الراحلة سفينة «كوين إليزابيث 2» عام 1967، وبدأت رحلتها عبر الأطلسي بعد عامين من إطلاقها، وأكملت 25 رحلة عالمية، عبرت خلالها المحيط الأطلسي لأكثر من 806 مرات، وأتمّت آخر رحلاتها يوم 11 نوفمبر عام 2008، حينما اتجهت من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات.

وتعتبر «كوين إليزابيث 2 (كيو إي 2)»، آخر باخرة للركاب تعمل بالنفط تعبر المحيط الأطلسي في خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة حتى تم تجديدها بمحرك ديزل حديث عام 1986، وتم تشغيلها باعتبارها سفينة عابرة للأطلسي وسفينة رحلات بين عامي 1969 و2008، وصممت السفينة البريطانية لخدمة عبور المحيط الأطلسي من موطنها في ساوثهامبتون إلى نيويورك، حتى خلفتها «كوين ماري 2» في عام 2004.

وأعادت دبي السفينة «كيو إي 2» إلى الحياة مرة أخرى عام 2018 مع افتتاحها كفندق عائم، يرسو بشكل دائم في ميناء راشد، بعدما استقلها أكثر من مليونين ونصف المليون راكب، من بينهم سياسيون ومشاهير وحطّت رحالها في أكثر من 200 ميناء حول العالم، لذا تركز مناطق الجذب الرئيسة في السفينة على الماضي، إضافة إلى فرصة التنزه في أروقة سار فيها أشخاص مثل نيلسون مانديلا، ديفيد بووي، إليزابيث تايلور، وبز ألدرن، بالإضافة إلى تجربة حصرية لزيارة الأجنحة الملكية التابعة للملكة إليزابيث ووالدتها.

ويقع معرض «كيو إي 2» إلى جوار بهو الفندق، وهو متحف تفاعلي يعرض تاريخ السفينة الملكية خلال ستينات القرن الماضي، عندما كانت رائدة في تصميمها، وتقنيتها، ونمط الحياة الذي توفره، وهي كلمات تُستخدم على الدوام في وصف المدينة التي استقرت فيها السفينة في يومنا هذا.

وتحمل الجولات التعريفية بتراث السفينة الجديدة الزوار في رحلة عبر التاريخ، يتعرفون خلالها على أسلوب الحياة على متن سفينة «كوين إليزابيث 2» خلال رحلاتها. وتتيح الجولة فرصة فريدة للتعرف على التراث والتصاميم والإبداعات الهندسية البريطانية، إضافة إلى تاريخ الرحلات البحرية التي خاضتها السفينة على مدار خمسين عاماً.

وتُقام الجولات الترفيهية والتعليمية التفاعلية بحضور عضو طاقم السفينة بيتر وارويك، الذي عمل على متن السفينة خلال رحلاتها المختلفة، وحظي بفرصة لقاء عدد من أشهر ضيوفها المرموقين.

عرض تفاعلي

تنطلق جولة معرض «كوين إليزابيث 2» الواقع في حجرة السفينة الرئيسة، حيث يختبر الزوار عرضاً تفاعلياً لأبرز ميزات السفينة يشمل قمرة القيادة والغرفة الملكية والمقصورة المميزتين بتصاميم إبداعية تعود لستينات القرن الماضي. ثم ينتقل الزوار إلى الردهة الواقعة في قلب السفينة التي تحتضن مجموعة جداريات أصلية تروي تاريخ شركة «كونارد»، ويعود تاريخها إلى أربعينات القرن التاسع عشر، وإلقاء نظرة على صالة «ذا غولدن لايون» الإنجليزية التقليدية التي تزدان بدروع تذكارية من الموانئ الكثيرة التي زارتها السفينة.

تصميم داخلي

تمّ ترميم الفندق المكون من 13 طابقاً بعناية لإعادة «كيو إي 2» إلى مجدها السابق، مع الحفاظ على غالبية ميزات تصميمها الداخلي، بما في ذلك قطع أثاثها القديمة، ولوحاتها المشهورة، وتذكاراتها المعروفة. ولا تزال نوافذ السفينة المستديرة الأصلية تضفي شعوراً بجو البحر في غرف الضيافة الجذابة المجدّدة.

كما حافظت مجموعة من مطاعمها الأصلية على أسمائها وديكوراتها كما كانت عليه في أعوامها السابقة. وفي حين حافظت السفينة على عبق عناصرها الأصيلة، فقد تمّ تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية أيضاً.

تحتضن سفينة «كوين إليزابيث 2»، الفندق العائم الأول والوحيد في دبي، لتقدم لسكان الإمارة وزوارها تجربة ضيافة ووجهة ترفيهية فريدة. وتتيح السفينة المهيبة التي أبحرت عقوداً في عرض البحار، التي ترسو حالياً بشكل دائم في ميناء راشد بدبي.

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