صدارة عالمية لمطار دبي بالرحلات الدولية في سبتمبر

المصدر: دبي – بشار باغ

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احتفظ مطار دبي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة، بعدما بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية فيه ما يقارب 3.94 ملايين مقعد خلال سبتمبر الجاري، متفوقاً بذلك على مطار «لندن هيثرو»، وبفارق وصل إلى أكثر من نصف مليون مقعد، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزود لبيانات المطارات وشركات الطيران.

فيما حلّ مطار «لندن هيثرو» في المرتبة الثانية على قائمة ضمن أكبر المطارات الدولية في السعة المقعدية المجدولة بواقع 3.3 ملايين مقعد، تلاه مطار «أمستردام» الذي سجّل 3.1 ملايين مقعد.

ووفق «أو إيه جي»، واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية).

واستحوذت دبي على 4 من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال الشهر الجاري، تركز مساران منها بين دبي ودول مجلس التعاون، حيث سجل مسار «دبي - الرياض» 307 آلاف مقعد، مقابل 228 ألف مقعد لمسار «دبي - مومباي»، تلاه مسار «دبي - جدة» بـ223 ألف مقعد، فمسار «دبي - لندن هيثرو» بأكثر من 221 ألف مقعد.

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