«الاتحاد» واحدة من أكثر الناقلات التزاماً بمواعيد الرحلات في العالم

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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صُنّفت الاتحاد للطيران ضمن أكثر شركات الطيران التزاماً بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط والعالم خلال فترة ذروة السفر لموسم الصيف، وذلك بحسب البيانات التي سجلتها مجموعة تحليلات الطيران العالمية OAG. حيث سجّلت للطيران، منذ أبريل من العام الحالي، معدل أداء بنسبة %83 لمواعيد وصول الرحلات ضمن 15 دقيقة من الوقت المحدد.

وأدرجت مجموعة OAG الاتحاد للطيران منذ أبريل 2022، في تصنيفات لائحة الالتزام بالمواعيد، كواحدة من شركات الطيران القليلة في الشرق الأوسط التي تعمل باستمرار لتحقيق نسبة تصل إلى 80% من حيث الدقة في مواعيد وصول الرحلات ولديها أدنى معدّل من ناحية إلغاء الرحلات في العالم.

وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران: يُظهر أداء الاتحاد للطيران المستقر خلال موسم الصيف الذي كان مليئاً بالتحديات، التزام الشركة الراسخ بمواعيد وصول رحلاتها في الوقت المحدد وتوفير تجربة عالية الجودة لضيوفها. وتحدد مجموعة OAG الالتزام بمواعيد الرحلات بألا يتجاوز وصول أي رحلة 15 دقيقة عن وقتها المحدد، وهو معيار قياسي في صناعة الطيران.

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