«العربية أبوظبي» تضيف الكويت إلى شبكة وجهاتها اعتباراً من 31 أكتوبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إطلاق رحلات جديدة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة الكويت، وذلك بمعدل رحلة واحدة يومية، مباشرة بين مطار أبوظبي الدولي، ومطار الكويت الدولي، اعتباراً من 31 أكتوبر.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا إضافة مدينة الكويت، كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي. وتعكس إضافة الرحلات الجديدة، التزامنا المتواصل لدعم قطاع السفر والسياحة في أبوظبي، فضلاً عن توفير خيارات سفر أوسع لعملائنا، تتيح لهم فرصة التنقل بين المدينتين، بأسعار مميزة وقيمة مضافة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي والكويت، عبر زيارة موقع العربية للطيران:www.airarabia.com، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

ووسعت «العربية أبوظبي» شبكة وجهاتها، منذ انطلاق الشركة في يوليو 2020، لتصل إلى 26 وجهة، تشمل كلاً من الكويت، ولبنان، ومصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، ونيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عُمان، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، مباشرةً من مطار أبوظبي الدولي.

وتواصل الناقلة توسعها، حيث بدأت عملياتها بأسطول يتكون من طائرتين فقط من طراز «ايرباص A320-200»، ليصل إلى ثماني طائرات جديدة اليوم، وبعد عامين فقط من تدشين عملياتها التشغيلية. وتوفر الطائرات التي تشغلها «العربية أبوظبي»، راحة إضافية للمسافرين، من خلال توفير مساحة أكبر، مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية.

وتم تزويد الطائرة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية، ويمكن للمسافرين المؤهلين، الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر داخل أبوظبي، قبل موعد الرحلة، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم، والحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة، ضمن مكتب مبيعات العربية للطيران، في شارع حمدان بأبوظبي.

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