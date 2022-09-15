8.1 ملايين زائر دولي لدبي في 7 أشهر بنمو 184 %

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت دبي 8.1 ملايين زائر دولي منذ يناير حتى يوليو 2022. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 2.85 مليون زائر، فإن نسبة النمو تصل إلى 184%.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 21 مليون ليلة مبيت مقابل 16.34 مليون ليلة في الفترة المقابلة بنمو 29.3%، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وكشفت البيانات أن الهند تصدرت الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي منذ مطلع العام حتى يوليو، بـ 975 ألف سائح، تلتها سلطنة عمان بنحو 880 ألف زائر، وبلغ عدد الزوار من السعودية نحو 678 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 568 ألف زائر.

وحلت روسيا في المركز الخامس مسجلة 348 ألف زائر، تلتها أمريكا بنحو 309 آلاف زائر وفرنسا بنحو 234 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 229 ألف زائر، فيما سجلت باكستان وإيران 224 و188 ألف زائر لكل منها على التوالي.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي مع نهاية يوليو إلى 141 ألف غرفة ضمن 774 منشأة فندقية، بالمقارنة 129.3 ألف غرفة ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021. كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 72% مقابل 61% في الفترة ذاتها من العام 2021.

وبلغت حصة الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 48.1 ألف غرفة فندقية ضمن 147 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 40.9 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

فيما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.1 ألف غرفة فندقية ضمن 253 منشأة فندقية. وتخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 538 درهماً مقارنة بـ369 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 386 درهماً مقابل 225 درهماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز