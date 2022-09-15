«أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» ينطلق 26 سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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ينظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

ويغطي الحدث مجموعة واسعة من الموضوعات من بينها استراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات، والتحول الرقمي، والاستدامة. ويتعاون مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض مع اللجنة الاستشارية لـ «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2022»، التي تضم كوكبة من الشركاء، على وضع أجندة الأسبوع، بما يضمن تنظيم لقاءات وجلسات حوارية تبحث واقع وتحديات القطاع، وتخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

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