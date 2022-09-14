طيران الإمارات ويونايتد توسعان تواجدهما في السوق باتفاقية جديدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت طيران الإمارات ويونايتد عن توصلهما لاتفاقية شراكة تاريخية من شأنها توسيع شبكتيهما وتمكين عملائهما من الوصول بسهولة إلى مئات الوجهات الجديدة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

واعتباراً من نوفمبر2022، سيتمكن عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهيوستن، ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في الولايات المتحدة، من مواصلة رحلاتهم بسهولة مع يونايتد من وإلى نحو 200 مدينة عبر الأمريكتين بتذكرة واحدة.

أما في المطارات الأمريكية الثمانية الأخرى التي تخدمها طيران الإمارات (بوسطن ودالاس ولوس أنجلوس وميامي ونيويورم جيه اف كيه وأورلاندو وسياتل وواشنطن العاصمة)، فسوف ترتبط طيران الإمارات ويونايتد بترتيبات إنترلاين.

وسوف تطلق يونايتد رحلة مباشرة جديدة بين نيويورك نيوارك ودبي اعتباراً من مارس 2023، لتتيح لعملائها السفر مع طيران الإمارات أو شقيقتها فلاي دبي إلى أكثر من 100 مدينة. وقد طرحت يونايتد تذاكر هذه الرحلة للبيع حالاً.

وأعلنت طيران الإمارات ويونايتد اليوم عن اتفاقهما في احتفال جرى في مطار دوليس الدولي، استضافه الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي والسير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وظهر خلال الاحتفال طائرة بوينج 777-300ER وأفراد أطقم طائرة لكل من الناقلتين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "بتعاون اثنتين من أكبر وأشهر الناقلات الجوية في العالم، سيصبح السفر أسهل إلى مزيد من الأماكن، في وقت ينتعش فيه الطلب على السفر بقوة. إنها شراكة مهمة ستحقق فوائد هائلة للمستهلك وتقرب أكثر بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. نرحب بعودة يونايتد إلى دبي في العام المقبل، حيث سيصبح مركزنا في دبي بوابةً لها للوصول إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عبر الشبكة المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي، ونحن نتطلع إلى تطوير شراكتنا مع يونايتد على المدى الطويل".

وقال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز: "تجمع هذه الاتفاقية ناقلتين عالميتين شهيرتين تشتركان في التزام موحد لخلق أفضل تجربة للعملاء في الأجواء.

وسوف تسهّل رحلة يونايتد الجديدة إلى دبي وشبكاتنا التكميلية السفر للملايين من عملائنا، ما يساعد على تعزيز الاقتصادات المحلية وتقوية الروابط الثقافية. هذه لحظة فخر لكل العاملين في يونايتد وطيران الإمارات، وأنا أتطلع إلى رحلتنا معاً".

وسوف يتمكن عملاء كلتا الناقلتين قريباً من حجز رحلات المتابعة بتذكرة واحدة، ما يجعل إنهاء إجراءات السفر ونقل الأمتعة أسرع وأسهل. وعلى سبيل المثال، يمكن للمسافرين زيارة united.com أو استخدام تطبيق United لحجز رحلة طيران من نيويورك نيوارك إلى كراتشي (باكستان) أو الانتقال إلى emirates.com لحجز رحلة من دبي إلى أطلانطا أو هونولولو.

وتوفر الاتفاقية أيضاً لأعضاء برنامج الولاء لكل من الناقلتين مزيداً من الفرص للحصول المكافآت. إذ سيتمكن أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات" من كسب الأميال عند السفر على الرحلات التي تشغلها يونايتد. كما يمكن لأعضاء برنامج "يونايتد مايليج بلاس" الذين يسافرون على رحلة يونايتد من نيويورك نيوارك إلى دبي كسب وإنفاق الأميال عند مواصلة سفرهم عبر خطوط طيران الإمارات وفلاي دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز