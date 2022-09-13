«آي دي ناو» تنضم إلى مُسّرع اتحاد النقل الجوي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «آي دي ناو» IDnow، المنصة العالمية لخدمة التحقق من الهوية الرقمية، مشاركتها ببرنامج مُسّرع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) 2022.

وذلك من خلال العمل مع إدارة الاتحاد وأعضائها لحشد خبراتها بالأنظمة المرتبطة بمجال التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة لجعل السفر جوًا أكثر سلاسة وأقل احتكاكًا، فضلاً عن تخفيض مخاطر الاحتيال التي قد تلحق بشركات الطيران.

والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، يجمع الخطوط الجوية الدولية ويُمثل ما يقارب 290 شركة طيران أي ما يعادل 83% من إجمالي حركة الملاحة الجوية، وتتطلع «آي دي ناو» من خلال برنامح مُسّرع «إياتا» إلى المساهمة في «هوية إياتا الموحدة IATA’s One ID» التي تهدف إلى وضع وتطبيق معايير القطاع لتبسط الرحلات الجوية بشكل كبير من خلال تطبيق «إياتا» اللاتلامسي للأجهزة الذكية، الهادفة نحو الرقمنة والتحقق البيومتري الآمن للهوية.

وفي إطار رؤية «هوية إياتا الموحدة» وعند الانتهاء من عمليات التحقق من صحة المستندات عن بُعد، سيتمكن الركاب من الوصول إلى المطار وهم على أتم استعداد للسفر والمضي قدمًا عبر كل نقطة اتصال من خلال التعرف البيومتري بسلاسة وبساطة تامة، مما يحقق نظامًا عالميًا قابلًا للتشغيل البيني عبر المطارات وشركات الطيران والحكومات.

وقالت كات أر مورس، مدير الابتكار والشراكات والفعاليات لدى «إياتا»: يسرنا مشاركة «آي دي ناو» في قلب المحادثات فيما يخص الابتكار وتطوير القطاع من خلال الخبرات والممارسات اللامركزية الآمنة للهوية الرقمية لدعم قطاع الطيران في رحلته نحو التركيز على العملاء.

وقال مايكل أ. بينر، رئيس الهوية الرقمية لدى «آي دي ناو»: ندرك تمامًا بأن خدمة الهويات الرقمية لديها إمكانيات وآفاق هائلة لتحقيق تجربة سفر جديدة واستثنائية في قطاع الملاحة الجوية الحديثة، بما في ذلك، تقليل مخاطر الاحتيال لشركات الطيران وإنشاء تجربة لا تلامسية أكثر سلاسة للركاب وتقديم حل متوافق مع القانون العام لحماية البيانات لتخزين الصور البيومترية ومشاركتها مع المطارات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع، فالهوية الرقمية حتمًا هي المفتاح.

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