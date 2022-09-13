«نمنكان» وجهة ثالثة لـ«فلاي دبي» في أوزبكستان والسابعة في آسيا الوسطى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فلاي دبي» أمس أنها ستطلق رحلاتها إلى مدينة نمنكان الأوزبكية اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري بواقع رحلتين أسبوعياً، لتكون بذلك أول شركة طيران وطنية توفر رحلات مباشرة إلى المدينة من دبي. وستكون نمنكان ثالث وجهة للناقلة في أوزبكستان بعد سمرقند التي ستبدأ رحلاتها إليها في 20 سبتمبر الجاري والعاصمة طشقند.

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار نمنكان الدولي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي يومي الأربعاء والسبت. مع إطلاق رحلاتها إلى نمنكان، وسعت فلاي دبي شبكتها في آسيا الوسطى إلى سبع وجهات لتوفر للمسافرين من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي فرصة استكشاف المزيد من الوجهات في هذه المنطقة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «أوزبكستان سوق ناشئ لفلاي دبي، ويسعدنا أن نرى شبكتنا تتوسع هناك مع بدء الرحلات إلى نمنكان وتشغيل رحلات سمرقند الأسبوع المقبل. ورحلاتنا الأسبوعية العشر إلى هذه السوق ستعزز الروابط التجارية والثقافية بين الإمارات وأوزبكستان».

وتعد نمنكان ثالث أكبر مدن أوزبكستان بعد طشقند وسمرقند وهي مركز تجاري للحرف وتقع في وادي فرغانة وتشتهر بمعالمها القديمة والحرف التقليدية وهندستها المعمارية الرائعة.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: أصبحت آسيا الوسطى سوقاً سريعة النمو لفلاي دبي، حيث شهدنا طلباً مستداماً على السفر منذ بدء عملياتنا إلى هذه المنطقة. ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من نمنكان لمواصلة السفر إلى وجهات أخرى عبر شبكة فلاي دبي بما في ذلك جدة والمدينة المنورة ومالي. وتشغل فلاي دبي رحلات منتظمة إلى سبع وجهات في آسيا الوسطى بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان، ودوشانبي في طاجيكستان، إضافة إلى نمنكان وسمرقند وطشقند في أوزبكستان.

تفاصيل الرحلات

وسيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار نمنكان الدولي مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والسبت. أما الرحلات إلى مطار سمرقند الدولي، فستنطلق بواقع مرتين في الأسبوع من المبنى رقم 3 بمطار دبي يومي الثلاثاء والجمعة. وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من دبي إلى نمنكان من 1800 درهم ومن نمنكان إلى دبي 480 دولاراً. وأسعار رحلات سمرقند على الدرجة السياحية من دبي فتبدأ من 1800 درهم.

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