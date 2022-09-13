طيران الإمارات تعزز خدمتها إلى الجزائر برحلة أسبوعية خامسة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات تعزيز خدمتها من وإلى الجزائر بإضافة رحلة أسبوعية خامسة اعتباراً من 7 أكتوبر. وستوفر الرحلة الجديدة مزيداً من الخيارات والمرونة أمام المسافرين إلى الجزائر، ومن الجزائر إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات شبكة طيران الإمارات الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في القارات الست.

وتخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي والجزائر، بطائرات بوينج 777-300ER. وستعمل الرحلة الجديدة يوم الجمعة، بالإضافة إلى الرحلات الحالية الأربع أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وتقلع الرحلة «ئي كيه 757» من مطار دبي الدولي الساعة 8:45 صباحاً، وتصل إلى الجزائر العاصمة الساعة 12:55 ظهراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 758» فتغادر مطار هواري بومدين في الجزائر الساعة 3:45 عصراً وتصل إلى دبي الساعة 1:05 بعد منتصف الليل.

وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي توفر مقصورة أجنحة الدرجة الأولى لعملائها في الجزائر وتتيح لهم الاستمتاع بتجربتها الرائدة على متن الطائرة مع تشكيلة غنية من الوجبات الشهية ووسائل الراحة.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات في جميع الدرجات بتجربة تناول طعام متميزة في الأجواء من خلال قوائم متعددة الأطباق مستوحاة من المنطقة ومن إعداد فريق من الطهاة الحائزين جوائز مع تشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة. ويمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاستمتاع بما يختارونه مما يزيد على 5000 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، الذي يتضمن الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية وغيرها، مع نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

وبالإضافة إلى توفير سعة لنقل أعداد أكبر من الركاب، فإن رحلة طيران الإمارات الأسبوعية الخامسة بين دبي والجزائر ستتيح ما يتراوح بين 30 و40 طناً من حمولة الشحن للشركات، ما يفتح مزيداً من خطوط التجارة العالمية ويعزز فرص الاستيراد والتصدير.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة الجزائر في 2013، وستحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق هذه الخدمة في مطلع العام المقبل. واستأنفت الناقلة تشغيل رحلاتها إلى الجزائر في نوفمبر 2021، وعززت منذ ذلك الحين خدمتها تدريجياً استجابة لطلب العملاء المتنامي وتخفيف بروتوكولات السفر الدولية.

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