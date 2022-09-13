«العربية أبوظبي» تحتفل بنقل المسافر رقم مليون

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، بتحقيقها لإنجاز بارز بنقل المسافر رقم مليون على متن رحلاتها في مطار أبوظبي الدولي منذ بدء عملياتها التشغيلية في يوليو 2020.

وبعد احتفالها أخيراً بالعام الثاني لانطلاق عملياتها التشغيلية، حلّقت «العربية أبوظبي» بمليون مسافر على متن أكثر من 8000 رحلة لها إلى 25 وجهة من مركزها في مطار أبوظبي الدولي. وفاجأت «العربية أبوظبي» مسافرها رقم مليون بمنحه تذاكر ذهاب وإياب مجانية غير محدودة إلى أي وجهة يختارها ولمدة عام كامل. وقام موظفو الناقلة والمطار بالترحيب بالفائز المحظوظ في مطار أبوظبي الدولي عند تسجيل وصوله لصعود الرحلة رقم 3L714 المغادرة إلى تبليسي، حيث استلم جائزته.

ويأتي هذا الإنجاز اللافت في أعقاب الارتفاع الثابت في أعداد الركاب مدعوماً بتوسع شبكة وجهات «العربية أبوظبي»، ومنتجاتها ذات القيمة المضافة، وجودة خدماتها التنافسية التي تقدمها إلى عملائها انطلاقاً من مركزها في أبوظبي.

وقال جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مطارات أبوظبي: حققت شركة «العربية أبوظبي» أداءً استثنائياً خلال مدة زمنية قصيرة في ظل إقبال المسافرين المتزايد على خدمات السفر الاقتصادي. ونحن ملتزمون في مطارات أبوظبي بالعمل مع شركائنا من شركات الطيران لتعزيز خدمات السفر وتقديم تجربة سلسة وميسّرة. وإننا على ثقة تامة بأنه في ظل الزخم الذي باتت صناعة الطيران تكتسبه اليوم في كل أرجاء العالم، فإن «العربية أبوظبي» ستواصل تحقيقها للمزيد من الأرقام القياسية والإنجازات الاستثنائية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «ترحيبنا بالراكب المليون على متن رحلات «العربية أبوظبي» هو شهادة على خدمتنا القيّمة التي نقدمها لعملائنا. ونحن فخورون باحتفالنا بهذا الإنجاز بعد عامين فقط من إطلاق شركتنا في خضم الجائحة العالمية، وهذا يعكس ثقتنا في الركائز الأساسية لقطاع الطيران والتزامنا بدعم نمو قطاع السفر والسياحة في أبوظبي من خلال تزويد المقيمين والسياح بخيارات سفر تضمن قيمة تنافسية ومتميزة بمعايير الخدمة عالية المستوى».

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