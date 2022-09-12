تخصيص مجمع «سراي» الفاخر لبيوت العطلات في نخلة جميرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فام ليفينغ العاملة في مجال توفير بيوت العطلات تخصيص مجمع «سراي» لبيوت العطلات. وهو أول مجمع سكني مفروش ومُجهز بشكل كامل في منطقة نخلة جميرا في دبي، وتبلغ مساحته 500,000 قدم مربع، وتتوفر فيه 53 فيلا شاطئية وشاليهات مطلة بشكل مباشر على البحر، وتوجد فيه أنواع مختلفة من الفلل الفاخرة بعضها مكونة من غرفة نوم واحدة وبعضها مع غرفتي نوم ومسبح خاص.

وقال محمد شمس المدير الإداري لفام ليفينغ: يسرنا التوسع في توفير بيوت عطلات بمناطق مختلفة في دبي خصوصاً في المناطق التي تجذب السياح وذلك بهدف تنمية القطاع السياحي.

وأكد أن بيوت العطلات تشهد ارتفاعاً متزايداً في الطلب باستمرار في دبي، لا سيما مع إقبال ملايين الزوار الذين يقصدون المدينة في كل عام ويمكثون لوقت طويل فهم يبحثون عن خيارات مناسبة خصوصاً أصحاب العائلات، مشيراً إلى أن أداء بيوت العطلات حقق نشاطاً استثنائياً خلال العامين الماضيين. ويمكن للضيوف الاستمتاع ببيئة هادئة وأن يكونوا على مسافة قصيرة من جميع الخدمات، في مجمع حصري للعائلات والأزواج فقط مما يجعله موقعاً مثالياً للإقامة فيه.

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