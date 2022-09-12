«الاتحاد» تطلق خدماتها إلى غوانزو أحدث وجهاتها في الصين اعتباراً من 10 أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عزمها إطلاق رحلاتها إلى غوانزو، أحدث وجهاتها إلى الصين، اعتباراً من 10 أكتوبر، لتصبح أول شركة طيران دولية تُسيّر خدمات مسافرين إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بداية الجائحة.

وشريطة الحصول على الموافقات التنظيمية، تنطلق الخدمة بمعدّل رحلتين في الأسبوع وستخدمها مبدئياً طائرات بوينغ 777 المرتبة وفق نظام الدرجتين. وبانضمام وجهة غوانزو إلى وجهتي الاتحاد للطيران الحاليتين في الصين، شنغهاي، التي استؤنفت في شهر يوليو 2020، وبكين التي استؤنفت في شهر يونيو 2022، ستتمكّن الاتحاد للطيران من توفير خدمات ملائمة ومريحة للمسافرين.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد: فخورون بتوفير خدمة جديدة ثالثة إلى الصين، وإتاحة مزيد من الخيارات أمام ضيوفنا الكرام لزيارة غوانزو المدينة الساحلية الحيوية والتاريخية. فعلاوة على كونها مدينة عصرية متنامية بسرعة، تُعدّ غوانزو أيضاً صلة وصل ممتازة مع منطقة الخليج الكبرى في الصين. ستلبي الرحلتان الأسبوعيتان الطلب القوي من قبل المسافرين بين الإمارات والصين. كما ستتيح قدرات شحن جديدة وإمكانية فتح فرص أعمال أكبر لدعم الشريحة الواسعة من أصحاب الأعمال وتعزيز الروابط بين السوق الإماراتية والصينية.

وانطلاقاً من 10 أكتوبر، ستتمكن الاتحاد من تقديم أربع خدمات أسبوعية إلى الصين من بينها رحلتان في الأسبوع بين أبوظبي وغوانزو، ورحلة أسبوعية بين أبوظبي وبكين، وواحدة أسبوعية أيضاً بين أبوظبي وشنغهاي.

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