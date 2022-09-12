القرية العالمية تعلن موعد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 27

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية مواعيد طرح باقات كبار الشخصيات لموسمها 27، والتي ستتوافر حصرياً على موقع تذاكر فيرجن ميجاستور عبر الإنترنت اعتباراً من 24 سبتمبر الجاري. وستضم كل منها عروض ومزايا عديدة، إضافة إلى مجموعة من التجارب المميزة. وكشفت الوجهة، التي تعد من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أنها ستقدم لضيوف موسمها الـ 27 فرصة رائعة للفوز بمبلغ 27 ألف درهم نقداً، سيُمنح لمن يبتسم له الحظ ويجد العملة الذهبية المخبئة في إحدى هذه الباقات.

ومن المتوقع أن تشهد باقات كبار الشخصيات، التي تتوافر بكميات محدودة، إقبالاً كبيراً نظراً لما تقدمه من ميزات فريدة وفوائد قيّمة لحامليها، وتتوفر كمية محدودة من هذه الباقات للحجز المسبق مقابل 70 درهماً فقط، خلال الفترة من 17-22 سبتمبر الجاري، وذلك قبل طرح التذاكر رسمياً في 24 سبتمبر. والضيوف مدعوون للتسجيل في موقع "تذاكر فيرجن ميجاستور" الإلكتروني قبل الطرح الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت، وذلك لضمان تجربة شراء سلسة ومريحة وسريعة قبل نفاد الكمية

ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية مثل ريبليز صدق أو لا تصدق! ® والعرض الشيّق "أكوا أكشن"، والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال®.

كذلك تحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على شمعة "الروائع" المعطرة والمحدودة الإصدار، والتي جرى ابتكارها من العطر الجديد المميز للقرية العالمية، ويجسد هذا العطر الفواح روح القرية العالمية، بكل ما تقدمه لضيوفها من عبق وروائع وتنوع.

ومع كل باقة من باقات كبار الشخصيات سيحصل الضيف على تجارب مميزة مثل تذاكر وعروض خاصة ومزايا حصرية، بما في ذلك كابانا القرية العالمية الخاصة (حجرات مكشوفة للجلوس) ذات التصاميم الجميلة، والتي تتسع كل منها لمجموعة من 8 أفراد، مع خدمة النادل الشخصي. كذلك سيحظى حاملو هذه الباقة بفرصة الجلوس على مقاعد مريحة ومميزة بمواقعها، لتتيح لهم مكاناً مثالياً لمتابعة "العرض الشيق" الذي يحبس الأنفاس. ومجدداً سيحصل ضيوف باقات كبار الشخصيات على قسائم تخولهم حجز طاولة في "مجلس العالم" المفضل في شهر رمضان المبارك. كذلك سيحصل الضيوف من حاملي الباقة الماسية على قسائم خدمات التاكسي للتنقل داخل القرية العالمية، وغسيل السيارات، وخدمة حمال البضائع.

وبالإضافة إلى كل ذلك، سيحظى حاملو باقة كبار الشخصيات بعروض خاصة، مقدمة من مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في دبي مثل جولة "داخل برج العرب"، و"سي بريز" في جميرا بيتش ريزيدنس، وروكسي سينما، وذا جرين بلانيت، ولاجونا ووتر بارك، ودبي باركس آند ريزورتس.

وقال مهند إسحاق، مدير أول تجربة الضيوف في القرية العالمية: "تحظى باقات كبار الشخصيات دوماً بإقبال واسع النطاق من قبل ضيوف القرية العالمية، وقد نفدت العام الماضي في أقل من 24 ساعة. ونحن سعداء بالتعاون مجدداً مع "تذاكر فيرجن ميجاستور" الشريك المهم للقرية العالمية، والذي تقدم منصته خدمات حجز عالمية المستوى عبر الإنترنت. ونسعى جاهدين كل عام لإضافة تجارب جديدة وشيقة للضيوف، وهذا الموسم ليس استثناءً، حيث قمنا بإخفاء عملة ذهبية داخل إحدى باقاتنا ليجدها سعيد الحظ الذي سيفوز بجائزة نقدية قدرها 27 ألف درهم، وذلك احتفاءً بموسم القرية العالمية الـ 27، وتخيلوا كم عدد أماكن التسوق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية الرائعة التي سيستمتع بها من ابتسم له الحظ ووجد العملة الذهبية!"

من جانبه، قال طارق مصور، نائب الرئيس، تذاكر فيرجن ميجاستور: "يسرنا التعاون مجدداً مع القرية العالمية في طرح الباقات الأكثر ترقباً خلال العام، فقد عودتنا هذه الوجهة المميزة على الارتقاء بتجاربها وإطلاق كل جديد وفريد كل عام، لذلك نتوقع إقبالاً منقطع النظير على باقاتها المحدودة، ونحث الضيوف على المبادرة لحجز باقاتهم في أقرب وقت ممكن على موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني، لضمان سلاسة العملية مع بدء التسجيل. وينصب جل تركيزنا على ضمان أن تبدأ تجربة كبار الشخصيات منذ اللحظة الأولى التي يتواصل فيها الضيوف معنا لحجز باقات كبار الشخصيات عبر الإنترنت. ونتطلع بشغف لجعل هذه التجارب الأرقى من نوعها حتى الآن لضيوف القرية العالمية."

ومن المقرر أن تُسلم باقات كبار الشخصيات للضيوف مطلع شهر أكتوبر، وقبيل افتتاح الموسم في 25 من ذات الشهر، ويتوجب على الضيوف بعد ذلك تفعيل باقاتهم عبر الموقع الالكتروني وتطبيق القرية العالمية، وسيتمكن حاملو باقات كبار الشخصيات من الوصول إلى لوحة متابعتهم الخاصة، لإدارة تذاكرهم وعروضهم وامتيازاتهم عبر تطبيق القرية العالمية الحائز على جوائز عديدة. ويعد التطبيق بوابة لمزايا باقات كبار الشخصيات الأخرى، بما في ذلك الحصول على نقاط إضافية مجانية تصل إلى 50% عند إعادة إضافة رصيد لبطاقات الروائع الخاصة بالباقة، والدخول عبر المسار السريع للاستمتاع بجولات وألعاب مختارة في منطقة كرنفال، وخدمة حجز الطاولات في مطاعم القرية العالمية، والاستفادة من مركز خدمات وامتيازات كبار الشخصيات.

وتتوافر الباقات الماسية بسعر 6,000 درهم للباقة، مع مزايا تصل قيمتها الفعلية إلى 28,000 درهم، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2,500 درهم للباقة الواحدة، مع مزايا تصل قيمتها إلى 15,000 درهم. ويمكن الحصول على الباقة الذهبية مقابل 1,950 درهم، وعلى الباقة الفضية مقابل 1,600 درهم، فيما تبلغ القيمة الفعلية للمزايا التي توفرها هاتين الباقتين 13,000 درهم و10,000 درهم على التوالي. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى 8 باقات.

تفتح القرية العالمية أبواب موسمها الجديد في 25 أكتوبر 2022، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم 27 خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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