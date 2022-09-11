شروط التأشيرة السياحية السعودية للمقيمين في دول الخليج

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أتاحت المملكة العربية السعودية التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج إلكترونياً منذ الأول من سبتمبر الجاري. وأعلنت وزارة السياحة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة.

ما هي شروط التقدم للتأشيرة؟

- أن يكون المتقدم مقيماً في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامته سارية لثلاثة شهور على الأقل.

- أن يكون جواز سفر المتقدم سارياً لستة أشهر على الأقل.

- أن تكون مهنة المتقدم ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة.

- الأطفال تحت 18 سنة: يجب أن يتقدم الأب بطلب تأشيرة مسبقاً.

- التقدم عبر visitsaudi.com/visa .

رسوم

وبحسب صحيفة سبق، تبلغ رسوم التأشيرة 300 ريال، يضاف لها قيمة التأمين الصحي ومدتها 90 يوماً متعددة لمدة عام كامل، ابتداءً من يوم 1 سبتمبر 2022، كما يمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة كل عام.

مع التأكيد أن رسوم طلب التأشيرة غير مستردّة، ويحتاج المقيم في حال القدوم مع عائلته تأشيرة بشكل مستقلّ، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.

من جهةٍ أخرى، منحت اللائحة المعدلة استثناءً للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، ويدخل في هذا أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، إضافة إلى الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو إقامة دائمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة، بما في ذلك أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وذلك من خلال التأشيرة عند الوصول إلى أيٍ من منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة، إلى زيارة المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa

اقرأ أيضا

3 مهن لا يسمح لأصحابها بدخول السعودية بتأشيرة سياحة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز