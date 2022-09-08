الخطوط السعودية تتيح إجراء الحجوزات لرحلاتها الترددية من وإلى الدوحة

المصدر: البيان

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بدأت الخطوط السعودية بإتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية بين المملكة العربية السعودية وقطر خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022م عبر الصفحة التي خصصت بموقعها الإلكتروني.

وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تيسير حضور المباريات للجمهور السعودي والمقيمين في المملكة عبر هذه الرحلات اليومية الترددية.

وتُعد الرحلات الترددية ضمن الاتفاقية التي أبرمتها "السعودية" مؤخراً مع الخطوط القطرية، ويتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة لحضور مباريات كأس العالم القادمة دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم.

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