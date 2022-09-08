طيران الإمارات تختار نظام ترفيه من صنع تاليس لأسطول الطائرات إيه-350

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة تاليس اليوم الخميس أن شركة طيران الإمارات اختارت تزويد أسطولها المستقبلي من طائرات إيرباص إيه-350 بنظام ترفيه للركاب من صنع شركة الطيران الفرنسية.

وقالت تاليس في بيان "سيتم تجهيز هذا الأسطول الجديد من طائرات إيه-350 بنظام أفانت أب للترفيه الجوي من تاليس لتوفير أفضل تجربة سينمائية وشخصية للعملاء".

ويتكون النظام من شاشات بتقنية الوضوح الفائق (4 كيه) تتيح أكثر من 5000 قناة تلفزيونية واتصالات بالبلوتوث وشبكة واي فاي ومنافذ شحن متعددة للأجهزة المحمولة.

وطلبت طيران الإمارات شراء 50 طائرة من طراز إيرباص إيه350-900 طويلة المدى، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.

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