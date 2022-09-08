«ألفا» لخدمات الطيران تتوسع إلى مطار رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت ألفا لخدمات الطيران (ألفا)، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التموين والتجزئة والضيافة في الإمارات، اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات مع مطار رأس الخيمة الدولي.

وتتضمن الاتفاقية قيام «ألفا» بالاستثمار في البنية التحتية وتقديم خدمات تموين الطائرات لأكثر من 10 شركات خطوط جوية تعمل عبر المطار. كما ستدير، بالإضافة إلى ذلك ثلاثة منافذ للأطعمة والمشروبات وصالة المطار وعدد من آلات البيع.

وقال مارك ويلان، مدير عام شركة ألفا: «نفخر بنيل ثقة مطار رأس الخيمة، ونتطلع إلى المساهمة في نجاحه ونموه خلال العقد المقبل. وسوف يضمن استثمارنا الكبير وخبرتنا الواسعة تجارب عالمية في الطعام والضيافة للمسافرين من وإلى رأس الخيمة».

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي: نتطلع من خلال شراكتنا مع ألفا إلى تعزيز خدمات التموين ورفع مستوى تجربة الركاب في مطار رأس الخيمة إضافة إلى استكشاف العديد من الفرص المتاحة لتطوير الأعمال.

وقال المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي أتاناسيوس تيتونيس: نرى في هذه الشراكة خطوة مهمة، خصوصاً مع بدء رحلتنا نحو التحول إلى مطار يركز على اجتذاب حركة السياحة.

وتدار ألفا لخدمات الطيران من قبل دناتا منذ 2010. ووسعت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية عملياتها بشكل كبير، وتقدم حالياً خدمات تموين عالية الجودة للعملاء، بمن فيهم أكثر من 30 شركة خطوط جوية، من منشأتها الحديثة بالقرب من مطار الشارقة.

كما تدير «ألفا» 11 منفذاً تشمل 7 مطاعم/‏‏ مقاه و4 أكشاك وصالة مطار إضافة إلى فندق تم تجديده حديثاً في الشارقة ويمكنه استيعاب 200 ضيف بمنتهى الراحة. وتدعم «ألفا» أيضاً السياحة من خلال توفير وجبات محلية أصلية لمنظمي رحلات السفاري الصحراوي في الإمارات. ويتكون فريق «ألفا» من 480 من المتخصصين ذوي الكفاءة والتدريب العالي، يحضرون 7 ملايين وجبة سنوياً.

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