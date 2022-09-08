«فلاي دبي» تطلق باقات خاصة لليوم الوطني السعودي

المصدر: (دبي- البيان)

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أطلقت «عطلات» من «فلاي دبي» باقات خاصة للعطلات بمناسبة اليوم الوطني للسعودية تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف وجهاتها في المملكة زيارة دبي والتمتع بالعديد من معالم دبي الشهيرة مثل متحف المستقبل ومراكز التسوق والعديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتبدأ أسعار الباقات من 2149 درهماً للشخص الواحد من وجهات ينبع والطائف وحائل والمدينة و 2499 درهماً للمسافرين من وجهات الرياض وجدة والدمام وأبها والقصيم وتبوك. وتشمل الباقة تذاكر السفر على الدرجة السياحية والإقامة لمدة ثلاث ليالٍ في دبي في غرفة مشتركة للحجز قبل 15 سبتمبر والسفر خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر.

وتوفر عطلات فلاي دبي محطة واحدة تتيح فيها للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات تشمل رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الخدمات الإضافية. ويمكن حجز باقات العطلات عبر زيارة holidays.flydubai.com .

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