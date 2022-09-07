الخطوط التركية تزيد رحلاتها مع الإمارات لتعزيز معدلات الربط بين البلدين

المصدر: دبـي – البيان

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تعتزم الخطوط الجوية التركية - والتي تتصدر شركات الطيران الأخرى من حيث عدد الدول التي تقصدها رحلاتها - زيادة معدل رحلاتها الجوية المتجهة إلى مدينة إسطنبـول من أبوظبـي ودبـي والشارقة.

تعمل الخطوط الجوية التركية على تعزيز معدلات الربط الجوي استجابة للطلب المتزايد من العملاء؛ مع تزايد الثقة في السفر وتخفيف بروتوكولات وتدابير السفر الدولية؛ حيث ستعمل الرحلات الجوية الإضافية على توفير المزيد من المرونة للعملاء في السفر.

تسير الخطوط الجوية التركية حالياً ثلاث رحلات يومية من دبـي إلى مطار إسطنبول؛ والتي سيتم زيادتها إلى أربع رحلات يومية بدءاً من أكتوبر 2022 مع تسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي الذي تديره شركة طيران «أنادولو جيت»؛ حيث ستغادر الرحلة رقم TK765 من مطار دبـي (DXB) في الساعة 16:00، في حين تغادر الرحلة رقم TK764 من إسطنبول في تمام الساعة 8:15.

هذا في حين سيتم زيادة عدد الرحلات اليومية التي تسيرها الخطوط الجوية التركية من أبوظبي إلى مطار إسطنبول إلى عشر رحلات أسبوعية ابتداءً من أكتوبر 2022؛ حيث ستغادر الرحلة رقم TK867 من أبوظبي في تمام الساعة 07:55 أيام الأربعاء والجمعة والأحد، في حين تغادر الرحلة رقم TK866 من إسطنبول في تمام الساعة 01:20 في أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

ستقوم شركة الطيران الوطنية لتركيا أيضاً بإعادة إطلاق رحلاتها الجوية من مطار الشارقة في الثالث من أكتوبر 2022 عبر ثلاث رحلات أسبوعية؛ في حين تقوم شركة طيران «أنادولو جيت» حالياً بتسيير أربع رحلات أسبوعية إلى الشارقة من مطار صبيحة كوكجن.

حيث تغادر الرحلة رقم TK755 من مطار الشارقة في تمام الساعة 7:40 إلى مطار إسطنبول أيام الاثنين والخميس والسبت، بينما تغادر الرحلة رقم TK754 من مطار إسطنبول إلى الشارقة في تمام الساعة 1:15 أيام الاثنين والخميس والسبت.

ومع هذه الزيادة في وتيرة الرحلات الجوية المسيرة؛ من المقرر أن يرتفع إجمالي عدد الرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 48 رحلة أسبوعياً، مما يتيح معدل اتصال أكبر مع تجربة سفر أكثر سلاسة للركاب.

ومع احتفال الشركة أخيراً بمرور 40 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تولي الشركة أهمية خاصة لاستخدام وقود الطائرات المستدام؛ مدفوعة بالوعي بتأثير قطاع الطيران على تغير المناخ؛ وأملاً منها في المساعدة على تقليل البصمة الكربونية لعملائها وعملياتها.

وفي ظل وجود محطة تشغيلية متطورة ومرافق محسنة؛ يظل هدف الخطوط الجوية التركية هو مواصلة خططها للتوسع على مستوى العالم من خلال زيادة عدد الوجهات وزيادة أسطولها من الطائرات، مع تزويد الركاب بخدمة عملاء لا مثيل لها؛ سواء أثناء الطيران أو على الأرض؛ هذا مع تمتع العلامة التجارية العالمية للشركة بتوفيرها لمقاعد تزود المسافرين بمساحات أكبر لتمديد الساقين أثناء الجلوس، مع خدمات أفضل لتقديم الطعام على متن الطائرة وخيارات ترفيه محسنة خلال رحلاتها الجوية؛ فضلاً عما تتمتع به من صالات مطار حديثة حائزة على جوائز.

لقد قامت الخطوط الجوية التركية بزيادة وتيرة رحلاتها الجوية المسيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركزها الرئيسي في إسطنبول؛ والذي يربط المسافرين بـ 340 وجهة حول العالم (287 وجهة دولية و53 محلية) مع إيلاء أقصى قدر من الاهتمام بتوفير تجربة سفر آمنة وصحية لمسافريها.

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