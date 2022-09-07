المصدر: دبي - وام

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تعد دبي وجهة صيفية ترفيهية عالمية ومثالية للعائلات نظراً لما تحفل به من فعاليات وعروض ترويجية وترفيهية مذهلة ومراكز تسوق فاخرة ووجهات داخلية تناسب كل الأعمار.

ومن بين أهم الفعاليات الصيفية التي تشهدها المدينة وتجذب الجمهور من داخل الدولة وخارجها «مفاجآت صيف دبي»، الحدث الترويجي والترفيهي السنوي المميز الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث لعب هذا الحدث دوراً حيوياً في تطوير وتعزيز قطاعي التجزئة والترفيه في دبي على مدار الـ 25 عاماً الماضية وأسهم في تعزيز مكانة دبي كأهم وجهات التسوق العالمية.

وقدمت «مفاجآت صيف دبي 2022»، التي استمرت 66 يوماً واختتمت في الرابع من سبتمبر الجاري، مجموعة متنوعة من العروض الترويجية المميزة على مستوى المدينة شملت عروض الإقامة الفندقية والمنتجعات والمطاعم والمعالم السياحية والترفيهية وغيرها، حيث جذبت هذه العروض المتسوقين والعائلات من المقيمين والزوار.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة اليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي» واختتام دورتها الـ 25، إن هذا الحدث السنوي تضمن برنامجاً حافلاً من العروض الترفيهية كالحفلات الموسيقية والعروض الترويجية والتخفيضات الكبرى في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة وفرص الفوز بجوائز قيمة كالسيارات والذهب المجوهرات التي قدمت بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرئيسيين إلى جانب مجموعة من التجارب العديدة التي حظيت باستحسان العائلات والجمهور.

وأوضح أن دورة هذا العام من المفاجآت تمكنت من استقطاب 962 علامة تجارية و3257 محلاً تجارياً شاركت في العروض المقدمة على مدار 66 يوماً ما يدل على مدى الثقة التي يوليها الشركاء وأصحاب المتاجر لهذا الحدث السنوي.

ومن حيث المسابقات والجوائز، ذكر الخاجة أنه تم الإعلان عن أكثر من 3500 فائز في سحوبات «مفاجآت صيف دبي 2022» حتى اليوم فيما سيتم الإعلان عن المزيد من الفائزين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحدث تضمن العديد من العروض المذهلة والتخفيضات المفاجئة مثل عروض بيع المنتجات بسعر المصنع وموسم العودة إلى المدارس كعرض «مدهش للمنح الدراسية» بالإضافة إلى تخفيضات متنوعة وصلت إلى 90 بالمائة على أهم العلامات التجارية الرائدة في مختلف أنحاء المدينة.

ونوه بأن من أهم الفعاليات التي حظيت بإقبال كبير من العائلات «عالم مدهش»، الذي يعد إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام داخل القاعات المغلقة والمكيفة في المنطقة، حيث شهد هذا العام فعاليات وأنشطة ترفيهية وتثقيفية جديدة جذبت الأطفال من كل الأعمار، فضلاً عن «أسبوع مطاعم دبي» في دورته الثانية والذي حظي بإقبال كبير على المأكولات الشهية التي قدمت بأسعار منافسة في 50 طعماً مميزاً فاخراً بدبي بالإضافة إلى «أول مخيم صيفي للأطفال على كوكب المريخ» لاستكشاف علوم الفضاء في «الخوانيج ووك».

وأعرب الخاجة عن سعادته بمساهمة هذا الحدث في إضفاء البهجة والمرح على ضيوف دبي وسكانها على مدار عشرة أسابيع، لافتاً إلى التطلع لانطلاق الدورة الـ 26 من «مفاجآت صيف دبي 2023» في صيف العام المقبل بشكل أكبر وأفضل.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالرعاة والشركاء الاستراتيجيين لـ«مفاجآت صيف دبي 2022» وهم، «بطاقة ماستركارد راك بنك» ومجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا» و«السيف» ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبدالواحد الرستماني و«بلوواترز» و«سيتي ووك» ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و«إينوك» واتصالات و«لا مير» وماجد الفطيم «مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة» ونخيل مول «ابن بطوطة مول، وذي بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».

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