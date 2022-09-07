عطلات «فلاي دبي» تطلق باقات خاصة باليوم الوطني للسعودية

المصدر: البيان

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أطلقت عطلات من فلاي دبي باقات خاصة للعطلات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف وجهاتها في المملكة زيارة دبي والتمتع بالعديد من معالم دبي الشهيرة مثل متحف المستقبل ومراكز التسوق والعديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتبدأ اسعار الباقات من 2149 درهما للشخص الواحد من وجهات ينبع والطائف وحائل والمدينة و 2499 درهما للمسافرين من وجهات الرياض وجدة والدمام وابها والقصيم وتبوك.

وتشمل الباقة تذاكر السفر على الدرجة السياحية والاقامة لمدة ثلاث ليال في دبي في غرفة مشتركة للحجز قبل 15 سبتمبر والسفر خلال الفترة من 21 الى 24 سبتمبر 2022.

وتوفر عطلات فلاي دبي محطة واحدة تتيح فيها للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من باقات العطلات تشمل رحلات الطيران والفنادق مع خيار إضافة الخدمات إلاضافية. يمكن حجز باقات العطلات من خلال زيارة holidays.flydubai.com .

توفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة على درجتي الاعمال والسياحية بما فيها المقاعد المريحة والترفيه على متن الطائرة وخدمات الواي فاي عبر معظم طائرات أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار من بين باقات متنوعة من الأسعار ووفق احتياجات السفر الخاصة بهم.



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