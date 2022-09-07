مشروع محمد بن راشد للطيران يشارك في «دبي للهليكوبتر» 24 أكتوبر

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يشارك مشروع محمد بن راشد للطيران؛ المنطقة الحرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران في دبي الجنوب، في النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر؛ المعرض الدولي الوحيد في الشرق الأوسط، المخصص لعرض الطائرات العمودية (الهليكوبتر) في 24 ـ 26 أكتوبر المقبل، والحدث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات في صناعة الطيران، وذلك بدعم من شركات الطائرات العمودية بمطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.

وستعقد نسخة هذا العام من المعرض بالتزامن مع معرضيْ «الأمن الوطني والعسكري» و«معرض دبي للإنقاذ والإسعاف الجوي»، وسيستضيف معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر، الذي تنظمه مجموعة «دوموس» العديد من الخبراء والزائرين من المهنيين والحكوميين والشخصيات المهمة ومجتمع صناعة الطائرات العمودية. كما سيشهد مشاركة العديد من المتخصصين لطرح خبراتهم ومعارفهم المختلفة في هذا المجال.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: «يسعدنا الانضمام إلى معرض ومؤتمر دبي للهليكوبتر 2022، لأنه يمثل فرصة جيدة لإظهار قدراتنا ومشاريعنا على الصعيد العالمي، لتطوير قطاع الطيران في دبي. إننا نتطلع إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة الطيران في العالم».

وقالت ميسون أبو الهول، العضو المنتدب ورئيس العمليات لمجموعة دوموس، الجهة المنظمة للمعرض: «من خلال تركيز دولة الإمارات القوي على التنقل الجوي الحديث والمستدام، يلتزم هذا الحدث بالإسهام في تقدم صناعة طائرات الهليكوبتر والأنشطة المرتبطة بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومع تزايد الأدوار الحيوية لهذا النوع من الطائرات في الشرق الأوسط عبر مختلف القطاعات».

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