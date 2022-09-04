طرق دبي تنقل مسافري ويز إير من دبي إلى مطار أبوظبي الدولي من خلال خط سريع للحافلات

المصدر: البيان

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وقّعت هيئة الطرق والمواصلات وشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع اتفاقية لنقل المسافرين عبر خطوط ويز إير، من إمارة دبي إلى مطار أبوظبي الدولي (المبنى 3،2،1) والعكس، وذلك بهدف الربط بين مطار أبوظبي الدولي ومحطة حافلات ابن بطوطة في إمارة دبي، من خلال خط سريع للحافلات بين الإمارتين.

وهذه الخدمة مُخصّصّةٌ حالياً فقط للمسافرين عبر خطوط ويز إير، وستكون تعرفة الحافلة ضمن قيمة تذاكر السفر، وزودت الحافلات الفاخرة، التي تعمل على هذا الخط، بمساحات تستوعب أمتعة المسافرين.

وضمن الاتفاقية ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المواقف والبنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمة داخل إمارة دبي من خلال محطة ابن بطوطة للحافلات، وتعمل الهيئة على المراقبة والاشراف على سير العمل في محطة ابن بطوطة للحافلات لضمان سلامة جميع الركاب في المحطة، فيما ستتولى شركة كابيتال اكسبريس للنقل البري السريع سلامة الركاب المنقولين على متن حافلاتهم من محطة ابن بطوطة للحافلات إلى مطار أبوظبي الدولي وبالعكس كونها الجهة المشغلة للخدمة.

وعبّر أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادتهِ وارتياحهِ لتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع، التي ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز النقل بين إمارتي دبي ومطار أبوظبي الدولي الأمر الذي سَيُسَهِّلُ تنقل الركاب الراغبين بالسفر إلى الخارج عبر مطار العاصمة.

وقال بهروزيان: "تقع هذه المبادرة كذلك ضمن إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي تحرص الهيئة دائما على تنفيذه بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين القطاعين وهو ما سيعزِّزُ من مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى الجمهور ومنها خدمات التنقّل بواسطة الحافلات عبر المدن لتوسيع وتعزيز شبكة النقل بين إمارات الدولة ومنها العاصمة أبوظبي."

وأضاف: "تهدف الاتفاقية إلى تحقيق عددٍ من الأهداف هي: ربط كل من مطار أبوظبي الدولي في إمارة أبوظبي بمحطة ابن بطوطة للحافلات في لإمارة دبي، التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع لتقديم خدمات مشتركة إلى الركاب المتنقلين بين الإمارتين ونقل الركاب من محطة حافلات ابن بطوطة في دبي إلى مطار أبوظبي الدولي وبالعكس عبر حافلات توفرها شركة كابيتال اكسبريس للنقل البري السريع."

ومن جهته، قال، إياد إسحاق الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع: "يعزز الربط المباشر بين المناطق الحيوية بين الإمارتين وتحديداً مطار أبوظبي، من انسيابية حركة السياحة القادمة إلى العاصمة أبوظبي، ويمنح تسهيلات للمسافرين من خلال توفير الوقت والجهد، مما سينعكس ايجابا على تجربة السياح والطيران القادمة لدولة الإمارات."

وأشاد الأنصاري بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتسهيل وتأمين مواقع النزول والصعود في محطة ابن بطوطة، وشركة أبوظبي للمطارات ومركز النقل المتكامل التابع لدائرة النقل في أبوظبي لدعمهما المستمر وثقتهما بإمكانيات شركة كابيتال اكسبرس كمشغل وطني للنقل البري السريع.

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