«يورونيوز»: دبي ترتقي بالفخامة إلى آفاق جديدة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شبكة «يورونيوز» الفرنسية الإخبارية أن منتجع ومساكن «رويال أتلانتس» المقرر افتتاحه في دبي خلال الشهر المقبل في احتفال مشهود يمثل قفزة هائلة في تجارب الفخامة التي اشتهرت بها دبي. ونشرت الشبكة تقريراً عن «منتجع ومساكن رويال أتلانتس» بعنوان «فلل بين السحب: منتجع فاخر يمتد في دبي مرتقياً بالفخامة إلى آفاق جديدة».

وأوضح التقرير أن زيارة فندق «أتلانتس النخلة» باتت أمنية أساسية لكل زوار دبي، منذ افتتاحه في 2008، وذلك نظراً لموقعه المتميز على رأس جزيرة «نخلة جميرا»، لون واجهته الوردي المتميز، وفخامة تصميمه ومرافقه من الداخل.

وأضاف إن «منتجع ومساكن رويال أتلانتس»، والذي يعد بمثابة الوافد الجديد على مجمع «أتلانتس دبي» الفندقي بالغ الفخامة في «نخلة جميرا»، يستكمل مسيرة الفخامة والإبهار في الجزيرة. وأفاد أن الوافد الجديدة على الجزيرة سيتضمن 795 غرفة فندقية، و17 مطعماً ونادياً ترفيهياً، وباقة هائلة من الوجهات الترفيهية.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها تيم كيلي، المدير الإداري ونائب الرئيس التنفيذي لدى «أتلانتس دبي»، عن «منتجع ومساكن رويال أتلانتس»، في مايو الماضي، على هامش فعاليات «سوق السفر العربي» بدبي، حيث قال: صمم «رويال أتلانتس» من أجل نمط مختلف من العملاء. سيكون له هويته وشخصيته المستقلتين، من خلال 44 فيلا في السحاب، وكل منها مزودة بحمام سباحة لا نهائي خاص بها يرتقي بالفخامة وخدمات الرفاهية إلى المستوى المقبل في دبي.

وأضاف: تعتمد الفكرة الرئيسية لتصميم المنتجع على التمتع بتجربته بالنظر من داخله إلى خارجه، وهو شيء شديد الخصوصية. وبالتالي، فبصرف النظر عن موقعك داخل المنتجع، سواءً داخل غرفة، مطعم، مكان عام، أم على الشاطئ، فسترى هذا المنظر الجميل للخليج العربي أو أفق دبي.

وأفاد تقرير «يورونيوز» أن «رويال أتلانتس» يمتد على مساحة هائلة تبلغ 17 هكتاراً، ويشمل 92 حماماً للسباحة، منها حمام يمتد بطول 90 متراً ويرتفع 100 متر، أي ما يعادل 22 طابقاً، أعلى «نخلة جميرا». وأضاف إن مبنى المنتجع مكون من 43 طابقاً، وبلغت كلفة إنشائه 1.6 مليار دولار «1.5 مليار يورو»، ويتضمن جناحاً فائق الفخامة على نحو مذهل، وهو جناح «رويال مانشون» الذي تبلغ مساحته 1100 متر مربع، وتبلغ كلفة الإقامة به 50000 دولار «47000 يورو» لليلة الواحدة.

وتطرق التقرير إلى المطاعم الملحقة بالمنتجع، فذكر أنها تعد روادها بتجربة فريدة في تناول الطعام، ذلك أن 8 من مشاهير الطهاة على مستوى العالم يعملون بها. وأضاف إنه بالإضافة إلى 33 مطعماً في شقيقه الأكبر «أتلانتس النخلة»، فإن الاثنين معاً سيتيحان بصفة مشتركة أكبر عدد من منافذ الطعام والشراب داخل منتجع على مستوى المنطقة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى معارض الأحياء المائية المنتشرة داخل المنتجع، وتشمل حوضاً هائلاً للأسماك، يحمل اسم «الغرف المفقودة»، والذي يعد أكبر حوض مفتوح للسمك في المنطقة، بالإضافة إلى حديقة مائية يستوطنها 65000 حيوان مائي، كما تتيح لروادها تجربة الغوص وأيضاً برامج دراسية عن الأحياء المائية.

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