صيف إيطالي غني بالترفيه في «عالم فيراري أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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دعا «عالم فيراري أبوظبي» ضيوفه للاستمتاع بالأيام الأخيرة من فعالية «الصيف الإيطالي» التي تتواصل حتى يوم غدٍ الأحد، وتتميز بباقة واسعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية المبتكرة والمستوحاة من موسم سباقات «فورمولا 1».

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية، مثل: «عرض الأوبرا الإيطالية»، وفرقة الفنون الإيطالية المتجولة، بالإضافة إلى العروض «الأكروباتية» والأدائية المميزة. كما تتألق منطقة «سحر إيطاليا» بأجمل عروض «الدرون» الضوئية، التي تتميز بأشكال وتصاميم فريدة تحت السقف الأحمر المميز لـ«عالم فيراري أبوظبي». بينما يمكن للصغار من إطلاق العنان لمهاراتهم مع أجمل التصاميم والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات الرسم ومسابقة اللعبة اللوحية بالحجم الواقعي في أجواء ترفيهية مميزة.

كما يمكن للعائلات المشاركة في تحدي (Track the Tracks)، وتتبع مسارات سباق الجائزة الكبرى لـ«فورمولا 1» المخفية في أرجاء «عالم فيراري أبوظبي»، ووضع الملصقات الخاصة بها في المنطقة الصحيحة على الخريطة، التي يتم تسليمها لهم عند بداية التحدي. ويقدم «عالم فيراري أبوظبي» في جزيرة ياس، مجموعة من أجمل الألعاب والتجارب العائلية المشوقة، ويبعد مسافة دقائق قليلة من «ياس ووتروورلد أبوظبي».

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