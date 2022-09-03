إضراب الطيارين يلغي مئات رحلات «لوفتهانزا»

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران جميع رحلاتها المقررة أمس تقريباً، في الوقت الذي ينفذ فيه الطيارون بالشركة إضراباً عن العمل.

وتضرر نحو 130 ألف مسافر على أكثر من 800 رحلة جوية بمدينتي فرانكفورت وميونخ. وطلب من الركاب عدم التوجه إلى المطار، بل التوجه للسفر عبر القطار بدلاً من ذلك أو إعادة حجز رحلات في يوم آخر.

وقالت الشركة إن شركات الطيران التابعة لشركة «لوفتهانزا» مثل السويسرية، والنمساوية، وبروكسل ويورو وينجز لن تتأثر بالإضراب وستعمل كما هو مقرر.

كما ستنطلق رحلات «لوفتهانزا» من خارج ألمانيا، بشرط أن تكون الطائرات والطاقم في الخارج بالفعل.

ودعت نقابة الطيارين الألمان مساء الخميس إلى إضراب الطيارين، بعد انهيار مفاوضات جماعية مع «لوفتهانزا».

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