«طيران الإمارات» توفر السياحية الممتازة على «إيرباص» العملاقة في 5 مدن جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «طيران الإمارات» عن خطط لتشغيل طائرات «A380» التي سيجري تحديثها، والتي ستضم أحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلى 5 مدن جديدة، من ديسمبر المقبل. والمدن الخمس هي نيويورك (مطار جيه اف كنيدي) وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة كما ستضيف الناقلة مزيداً من مقاعد «السياحية الممتازة» على رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني مع إدخال مقصوراتها المحسنة إلى خدماتها المنتظمة.

وتهدف «طيران الإمارات» إلى توفير المزيد من الفرص أمام العملاء لتجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي نالت استحساناً من العملاء. وسوف تتضمن أحدث خطط نشرها أيضاً عودة 85 طائرة «A380» إلى الأجواء بحلول ديسمبر لتلبية الطلب على السفر في موسم عطلات نهاية العام.

وستشغّل «طيران الإمارات» «A380» التي سيجري تحديثها وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة إلى: نيويورك جيه اف كنيدي 1 ديسمبر، وأوكلاند 15 يناير 2023 وملبورن ثاني وجهة أسترالية تخدمها طيران الإمارات بطائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة 1 فبراير وسان فرانسيسكو ثاني وجهة أمريكية تخدمها A380 المعدلة بتصاميم حديثة من 15 فبراير وسنغافورة من 1 مارس.

وستعمل الناقلة على تحديث جداول رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني ونيويورك جون كينيدي بالايرباص «A380» كما توفر للعملاء مزيداً من الخيارات وتجربة أفضل مع تعزيز خدمات «A380» إلى 42 وجهة بنهاية مارس 2023 كما تعمل على توسيع شبكتها لتلبية الطلب وتعزيز جداولها الحالية إلى أكثر من 400 رحلة مغادرة أسبوعياً من دبي بطائرة «A380»، توفر 460 ألف مقعد بحلول مارس 2023.

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