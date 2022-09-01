طيران الإمارات ترحب بالإفراج عن جزء من أموالها وتستأنف الرحلات إلى نيجيريا

المصدر: دبي – البيان

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أكد متحدث باسم طيران الامارات أن الناقلة ستستأنف تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وقال :""نرحب بخطوة البنك المركزي النيجيري للإفراج عن جزء من أموالنا المجمدة، ونواصل العمل مع السلطات النيجيرية لضمان استمرار إعادة أموالنا المجمدة والمستقبلية من دون عوائق. وبناءً على ذلك ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري، وهو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للعملاء الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات. نحن نجري باستمرار مراجعة لعملياتنا، وسوف نعدل جداول الرحلات استجابةً للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى". وأضاف :" إن طيران الإمارات ملتزمة بخدمة نيجيريا، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وعبر شبكتنا الأوسع التي تغطي أكثر من 130 وجهة ".

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