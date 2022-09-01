طيران الإمارات توفر "السياحية الممتازة" في 5 مدن أخرى

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن خطط لتشغيل طائرات A380 التي سيجري تحديثها، والتي ستضم أحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلى خمس مدن جديدة، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل. والمدن الخمس هي: نيويورك (مطار جيه اف كنيدي) وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة. كما ستضيف الناقلة مزيداً من مقاعد "السياحية الممتازة" على رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني مع إدخال مقصوراتها المحسنة إلى خدماتها المنتظمة.

وتهدف طيران الإمارات إلى توفير مزيد من الفرص أمام العملاء لتجربة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، التي نالت استحساناً كبيراً من العملاء. وسوف تتضمن أحدث خطط نشرها أيضاً عودة 85 طائرة A380 إلى الأجواء بحلول ديسمبر المقبل، لتلبية الطلب على السفر في موسم عطلات نهاية العام.

وسوف تشغّل طيران الإمارات طائراتها A380، التي سيجري تحديثها وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى كل من نيويورك جيه اف كنيدي وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة على النحو التالي:

- ستخدم طيران الإمارات الرحلة "ئي كيه 203/ 204" إلى نيويورك جيه اف كنيدي بطائراتها A380 المعدلة، اعتباراً من 1 ديسمبر.

- ستطلق طيران الإمارات مقصورتها السياحية الممتازة إلى أوكلاند لأول مرة لخدمة الرحلة "ئي كيه 448/ 449"، اعتباراً من 15 يناير 2023.

- اعتباراً من 1 فبراير 2023، ستصبح ملبورن ثاني وجهة أسترالية تخدمها طيران الإمارات بطائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على الرحلة "ئي كيه 406/ 407".

- سان فرانسيسكو ستصبح ثاني وجهة أميركية تخدمها طائرة الإمارات A380 المعدلة بتصاميم داخلية حديثة على الرحلة "ئي كيه 225/ 226"، اعتباراً من 15 فبراير 2023.

- سنغافورة ستستقبل لأول مرة طائرة الإمارات A380 المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة اعتباراً من 1 مارس 2023، على الرحلة "ئي كيه 354/ 355".

كما ستعمل طيران الإمارات على تحديث جداول رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني ونيويورك جون كينيدي بطائراتها A380 المعدلة على الرحلات التالية:

- اعتباراً من 15 ديسمبر 2022، ستصبح سيدني أول مدينة على شبكة طيران الإمارات توفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات، مع بدء تشغيل الطائرات المعدلة لخدمة الرحلة "ئي كيه 414/ 415".

- اعتباراً من 1 يناير 2023، سيستقبل مطار لندن هيثرو خدمته اليومية الثالثة بطائرات مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة، على الرحلة "ئي كيه 005/ 006".

- اعتباراً من 15 مارس 2023، ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة لخدمة رحلة ثانية إلى نيويورك حيه اف كنيدي "ئي كيه 201/ 202".

كما ستطلق طيران الإمارات خدمة A380 مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة لأول مرة إلى كرايستشيرش اعتباراً من 26 مارس 2022، كامتداد للرحلة "ئي كيه 412/ 413" من دبي إلى سيدني.

توسيع نطاق عمليات A380

نظراً لأن الطلب على السفر هو الأقوى منذ أكثر من عامين، فإن طيران الإمارات ستوفر للعملاء مزيداً من الخيارات وتجربة أفضل مع تعزيز خدمات A380 إلى 42 وجهة بحلول نهاية مارس 2023. كما تعمل، بالتزامن مع ذلك، على توسيع شبكتها لتلبية الطلب وتعزيز جداولها الحالية إلى أكثر من 400 رحلة مغادرة أسبوعياً من دبي بطائرة A380، توفر 460 ألف مقعد بحلول مارس 2023، بما في ذلك 81 ألف مقعد في المقصورات الفاخرة، ما يمنح العملاء راحةً أكبر.

ومع حلول نهاية العام الجاري، فإن طيران الإمارات ستخدم نحو ثلث شبكتها بطائرات A380، التي ستصل أعدادها العاملة في الأسطول إلى 85 طائرة، مع إطلاق العملاقة إلى مزيد من الوجهات، مثل هيوستن وبنغالورو وبيرث وأوكلاند وهونج كونج وكوالالمبور، بالإضافة إلى مدن أخرى سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة. ومع توسيع قائمة المدن، ستكون طيران الإمارات قد استعادت 75% من شبكة A380 قبل الجائحة. كما ستعزز الناقلة الخدمات القائمة إلى مدن رئيسية، ما يزيد من مرونة واستقرار عملياتها.

تعزيز مستوى السفر الممتاز

لقيت درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة، التي أطلقت أولاً على رحلات الناقلة إلى كل من لندن هيثرو وباريس وسيدني، إعجاب وإقبال العملاء، حيث تجاوز الطلب التوقعات، ما يدل على جاذبيتها واستعداد المسافرين لتجربة الفخامة والهدوء بخصوصية عالية.

تقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. في المقصورة، وتتميز المقاعد بسعتها سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة، ومنتجاتها المتميّزة التي تقدم أفضل التجارب في الأجواء، مثل الصالون الجوي وأجنحة الدرجة الأولى وحمّام الشاور سبا ومقاعد درجة الأعمال التي تتحول على أسرة مستوية تماماً. وتكتمل تجربة A380 بتميّز الضيافة الحائزة جوائز، وإبداعات الطهي الإقليمية، بالإضافة إلى نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر أكثر من 5000 قناة مرئية ومسموعة عند الطلب في متناول كل راكب.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن خطط لبدء برنامج تحديث أسطولها، باستثمار مليارات الدولارات لضمان استمرار حصول عملائها على أفضل تجربة في الأجواء. واعتباراً من نوفمبر، سيبدأ العمل في مرافق "الإمارات للهندسة" لتحديث مقصورات 67 طائرة إيرباص A380 و53 طائرة بوينج 777، مع إنجاز تحديث طائرة واحدة كل 16 يوماً. وبحلول عام 2025، سيكون قد تم تركيب نحو 4000 مقد سياحية ممتازة وتجديد 728 من أجنحة الدرجة الأولى، وترقية أكثر من 5000 مقعد في درجة الأعمال بطراز وتصميم جديدين.

وتُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرة A380 في العالم، حيث يضم أسطولها 118 طائرة ذات طابقين. وسجل أسطول الإمارات A380 العامل، منذ بدء إعادة تشغيله في عام 2020، أكثر من 31 ألف رحلة حول العالم، ونقل أكثر من 10 ملايين مسافر.

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