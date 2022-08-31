«الإنماء التجاري» تروّج للشارقة سياحياً في 4 مدن هندية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة في بداية الأسبوع الجاري، جولة ترويجية لها في الهند، بمشاركة وفد رفيع المستوى ترأسه خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، بهدف الترويج للمقومات السياحية والترفيهية والمشاريع الجديدة وفرص الأعمال في إمارة الشارقة، وتعزيز استقطاب السياح من مختلف أنحاء الهند.

وضم الوفد الذي تترأسه الهيئة ممثلين عن أبرز الجهات السياحية من القطاعين الحكومي والخاص هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وطيران الإمارات، والعربية للطيران، ووكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، بالإضافة إلى ممثلي فندق الرمال الذهبية في الشارقة، وشركة الشارقة الوطنية للفنادق، ووكالة مقر العالم للسفريات (كوزمو ترافل).

وشملت الجولة 4 مدن هندية رئيسة، هي: مومباي، ونيودلهي، وحيدر أباد، وتشيناي، وتأتي في أعقاب إطلاق الهيئة تقرير الربع الثاني لعام 2022 المتعلق بقطاع السياحة، الذي كشف أن الهند احتلت المرتبة الأولى في قائمة الأسواق المصدرة للسياح باتجاه الشارقة.

مومباي

انطلقت الجولة الترويجية في مدينة مومباي العاصمة التجارية للهند، حيث عقد على مدار يومين سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية من مديري المنشآت الفندقية، ووكلاء السفر والرحلات، ومشغلي الجولات السياحية، وممثلي شركات الطيران، بحضور إعلامي لافت.

وتضمنت الجولة لقاءات فردية وعروضاً تقديمية مفصلة قدمها ممثلو «سياحة الشارقة» وشركة العربية للطيران، حول الفرص القائمة والمقبلة في قطاع السياحة والسفر بالإمارة، سواء بغرض الأعمال والاستثمارات أو الترفيه، والتي نالت اهتمام الشركاء المحتملين وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين.

اجتماعات

ومع ختام جولته في مدينة مومباي، انتقل الوفد إلى العاصمة الهندية نيودلهي، ليعقد اجتماعات عمل مع الجهات المعنية بصناعة السفر والسياحة والضيافة، وتوجه الوفد عقب لقاءاته في نيودلهي جنوباً إلى مدينة حيدر آباد، ومن المقرر أن يختتم جولته في مدينة تشيناي يوم السبت 3 سبتمبر المقبل.

وتستهدف الجولة الترويجية تعزيز تدفق الحركة السياحية للمسافرين من السوق الهندي القادمين للإمارة، بما يتماشى مع مساعي تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة والمدن الهندية على مختلف الصعد وفي القطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني للدولة.

وجهات

وتسعى «سياحة الشارقة» والجهات المشاركة في الجولة إلى تسليط الضوء على أحدث الوجهات والمشاريع الجديدة في الشارقة من خلال تعريف السياح من الهند بها، مثل «سفاري الشارقة»، أكبر حديقة سفاري في العالم خارج القارة الأفريقية، و«مدرج خورفكان»، و«قلب الشارقة»، و«منطقة مليحة»، ومجموعة المنتجعات والفنادق والمشاريع الشاطئية التراثية والمعاصرة المخصصة للضيافة والترفيه، وغيرها الكثير، والتي تضمن الاستمتاع بزيارة الإمارة بمنظور جديد وتقدم تجربة سياحية استثنائية متكاملة للجميع باختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

شراكة

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «لطالما كانت الهند من الأسواق الرئيسية المهمة لإمارة الشارقة، لذا سعينا للوصول إلى السياح والزوار المحتملين من الهند من خلال هذه الجولة الترويجية لمضاعفة فرص استقطاب أعداد أكبر منهم، وفي الوقت ذاته فإن (اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند) الموقعة في فبراير الماضي، والمعارض التجارية والمؤتمرات الكبرى، ستزيد فرص استقبال المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادهم منذ مطلع العام الجاري».

وأضاف المدفع: «تقع إمارة الشارقة على بعد 3 إلى 5 ساعات طيران من معظم مدن الهند، ما يجعلها وجهة قريبة لقضاء إجازة طويلة أو عطلة نهاية أسبوع سريعة، لا سيما مع احتضان الإمارة العديد من الوجهات العائلية والثقافية والترفيهية والبيئية، إلى جانب الأماكن الطبيعية وأنشطة المغامرات والرياضات البحرية والجبلية وغيرها الكثير، ومع افتتاح المزيد من المشاريع والوجهات مستقبلاً فإننا نتوقع ارتفاعاً أكبر في أعداد السياح القادمين من الهند».

وأوضح أن إمارة الشارقة شهدت أخيراً، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إطلاق حزمة متنوعة من المشاريع التنموية النوعية، شملت مشاريع ووجهات سياحية مميزة وتراثية وبيئية ستكون إضافة قيمة في مجموع باقات التجارب والأنشطة لإثراء تجربة السياح والزوار باعتبارها إضافة استراتيجية ستخدم وستدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، كما من شأنها أن تعيد رسم مستقبل المنطقة وتعزز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية.

نمو قوي

ويشير تقرير الربع الثاني لعام 2022، الذي تصدره هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أخيراً، إلى أن المنشآت الفندقية في الإمارة استقبلت أكثر من 270 ألف نزيل في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استقبال فنادق الشارقة بالربع الثاني لأكثر من 30 ألف نزيل من الهند، بنمو 19% مقارنة بعدد النزلاء في الفترة المقابلة من عام 2021، ليشكل النزلاء من السوق الهندي ما نسبته 12.8% من نزلاء المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة.

ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر، وخصوصاً أن المسافرين الذين تلقوا كل جرعات لقاح (كوفيد19) غير مضطرين لإجراء اختبار مسحة الأنف، ومع توفر خيارات الرحلات الجوية المتنوعة بأسعار تنافسية توفرها شركات الطيران، أصبح السفر من الهند إلى الشارقة أسرع وأسهل، حيث بإمكان المسافرين من الهند القيام برحلات جوية مباشرة إلى الشارقة، من عدة مدن هندية، وتتصدر بنغالور، وحيدر أباد، ونيودلهي، وتشيناي قائمة المدن التي يأتي منها أكبر عدد من سياح السوق الهندي إلى الإمارة.

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