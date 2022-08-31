«لامبورغيني» تستعد لتدشين أول مطعم فاخر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة "تونينو لامبورغيني" الإيطالية التي تأسست عام 1981 على يد تونينو لامبورغيني، وريث عائلة لامبورغيني العريقة، لتدشين أول مطعم فاخر لها في دبي باسم "تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي"، والذي سيشكل وجهة أنماط الحياة العصرية الجديد في "بالم ويست بيتش".

وكشف المطعم الذي من المقرر أن يفتتح في وقت لاحق هذا الشهر عن أسماء فريقه الإداري ، والذي سينكوم مهمته الارتقاء بتجربة ضيوف تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي" نحو آفاق جديدة تطال جميع عناصرها الأساسية من الموسيقى وتجارب تناول الطعام وصولاً إلى الترفيه والفنون؛ واصطحاب الضيوف في رحلة غامرة إلى عالم "تونينو لامبورغيني" الذي يجسّد صورة حقيقية للتصاميم والبراعة الحرفية الإيطالية الراقية.

ويتولى الشريكان المؤسسان راسل تريدويل وأليكس بلاهاي مسؤولية قيادة الفريق الإداري والإشراف على المطعم الرائد. ويتمتع تريدويل بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجالات العمليات التشغيلية وتطوير الأعمال والمشتريات كرئيس تنفيذي لشركة "فينديل للخدمات اللوجستية".

وتشمل قائمة مشاريع الضيافة التي أشرف عليها العديد من المطاعم الرائدة في كل من المملكة المتحدة ودبي. ويتميز تريدويل، المقيم حالياً في منطقة الشرق الأوسط، بدرايته ومعرفته الواسعة في مختلف قطاعات السوق الإقليمية، جنباً إلى جنب مع أسواق منطقتي الشرق الأقصى وشبه القارة الهندية. وتجسّد روح ريادة الأعمال التي يتمتع بها تريدويل أبرز الجوانب المطلوبة لتحقيق النجاح من خلال تقديم حلول ديناميكية ومبتكرة في مجال الأعمال.

فيما يتمتع أليكس بلاهاي بخلفية قوية وخبرة واسعة في مجالات التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. وكان بلاهاي قد أطلق شركة "فينديل للخدمات اللوجستية" في عام 2016، والتي تحولت فيما بعد إلى شركة عالمية تتمتع بحضور قوي في آسيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع بلاهاي بسجل حافل بالنجاح على صعيد تخديم العديد من العلامات التجارية المرموقة من خلال ضمان تقديم خدمات موثوقة ومرنة وأنشطة اتصال تتسم بالشفافية.

ويشكل شغفه الكبير واهتمامه غير المحدود بالموظفين والعملاء ركيزة أساسية لهذا النجاح المستمر، حيث يؤمن بلاهاي بالدور المحوري الذي يلعبه الناس في أي مشروع ناجح على المدى الطويل. ولطالما كانت مسألة تمكين الموظفين والتعاون الوثيق مع العملاء تمثل أحد العناصر الأكثر أهمية في أعماله.

ويتشاطر تريدويل وبلاهاي ذات الشغف والدوافع القوية حيال إطلاق شركات ومشاريع مبتكرة تغير وجه القطاعات التي تنشط ضمنها.

ويقول تريدويل وبلاهاي: "تتمثل رؤيتنا في ابتكار تجربة راقية لتناول الطعام وسط أجواء ريفية/ أصيلة تقدم قائمة غنية بأشهى الأطباق والمأكولات المتوسطية. ونهدف إلى ترسيخ حضور ’ تونينو لامبورغيني ماري نوستروم‘ في مشهد وجهات دبي المفضلة باعتباره المطعم والمسبح الأنيق والوجهة المتكاملة الأبرز في ’بالم ويست بيتش‘".

وينضم كل من سيدني فيسر وأليكس مكنالي إلى الفريق الإداري، حيث يشغل كل منهما منصب المدير، وكان فيسر قد استهل مسيرته المهنية في أوائل عام 2000. وعلى مدار أكثر من عقد، قام فيسر بافتتاح و/ أو تشغيل العديد من المشاريع في تينيريفي وجنوب إفريقيا وبالي ودبي، بما في ذلك بعض الوجهات الأشهر في المكدينة مثل "زيرو جرافيتي" و"سوهو بيتش" والعديد من المشاريع المستقلة في مجال أنماط الحياة العصرية.

وحقق فيسر الكثير من النجاحات خلال مسيرته، حيث حصدت الوجهات والفرق التي يديرها على أكثر من 15 جائزة في مجالات المفاهيم الرائدة والفعاليات الفريدة وأفضل النوادي الشاطئية.

وبهذه المناسبة، قال فيسر: "لدي إيمان راسخ بمفهوم القيادة من خلال الأشخاص وبناء فرق عمل فعالة تبث روحاً جديدة في العلامة التجارية، وهذا بالضبط ما أسعى للقيام به كمدير عام لمطعم ’ تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي‘".

ومن ناحيته، يتمتع مكنالي بسجل حافل بالنجاحات وخبرة واسعة تمتد على مدار 10 سنوات في كل من أستراليا وإنجلترا ودبي، كان آخرها العمل في علامة الفنادق والمنتجعات الفاخرة "جميرا". كما سبق أن تولى مكنالي إدارة مقهى "توم آند سيرج" الحائز على العديد من الجوائز في دبي.

وسيتولى الشيف التنفيذي سيدني دي هارت مسؤولية قيادة فريق الطهي المميز والمسؤول عن تحضير أشهى الأطباق الفاخرة في مطعم "تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي".

ويتمتع دي هارت بخبرة تزيد عن 16 عاماً في مجال تجارب تناول الطعام الراقية إلى جانب شغفه الكبير والتزامه الراسخ بتقديم أفضل الأطباق وأشهى النكهات، حيث سبق له العمل في أفضل 5 مطاعم راقية في بكين وحصد أكثر من 15 جائزة، كما تمكن من دخول قائمة "تريب أدفايزر NR12" لأفضل المطاعم الفاخرة في العالم.

وانطلاقاً من موقعه كطاهٍ تنفيذي في مطعم "تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي"، سيشرف دي هارت على عمليات المطبخ كما سيعمل على ابتكار تجارب تناول طعام جديدة ولا تنسى من خلال اتباع مقاربة جديدة في عالم الطهي والنكهات.

يذكر أن مطعم "تونينو لامبورغيني ماري نوستروم دبي" يتواجد في الطابق الرابع عشر من "منتجع راديسون بلو" في "ويست بيتش نخلة جميرا".

ويفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً لغاية الساعة الواحدة ليلاً، وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 كرسي.



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