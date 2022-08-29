30 % خصومات «ذا فيرست كوليكشن» خلال مهرجان الصيف

المصدر: دبي - البيان

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طرحت «ذا فيرست جروب» أحدث عروضها لقضاء عطلة صيفية أو إقامة ممتدة مع مجموعة أخرى من العروض المذهلة لدى أحدث الفنادق التابعة لها التي تم افتتاحها مؤخراً في منطقة الخليج التجاري، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه المدينة مع خصومات بنسبة 30% على باقات الإقامة، بالإضافة إلى العديد من المزايا.

وتعتبر العطلة الصيفية فرصة مميزة لقضاء الأوقات الممتعة مع العائلة، ولذلك توفر العديد من الفنادق عروضاً خاصة بمفاجآت صيف دبي ليستمتع بها كل أفراد العائلة.

ويأتي العرض في إطار برنامج مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022، وتضمن البرنامج عروضاً للفنادق خاصة بزوار دبي خلال فترة المهرجان، وسواء أكان يبحث الزوار عن الرفاهية في أبرز مناطق دبي، أم من محبي الأجواء الشاطئية، فإن هذه العروض الصيفية المذهلة ستوفر لهم أفضل تجارب الفنادق والمنتجعات في دبي، والتي تشمل عروض إقامة فندقية لليالٍ إضافية لتمنحكم فرصة الاستمتاع بزيارة معالم المدينة المميزة، بالإضافة إلى تناول العشاء في بعض من أفضل المطاعم على مستوى العالم.

ويشمل عرض «ذا فيرست كوليكشن» المميز وجبة فَطُور لشخصين، وخصومات على أفضل العلاجات المتوفرة بالمنتجع الصحي داخل الفندق، بالإضافة إلى خدمة النقل المجانية إلى الوجهة الشاطئية «لا مير»، و«دبي مول» للاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة.

ويضم «ذا فيرست كوليكشن» الخليج التجاري 437 غرفة إقامة مع أجنحة تتميز بإطلالات بانورامية على أفق دبي الغني بأشهر ناطحات السحاب بما في ذلك برج خليفة. يتميز الفندق بتصاميم معمارية مستدامة، ويوفر أحدث وسائل الراحة للنزلاء. يعُد الوجهة المثالية لكل من المسافرين بغرض العمل أو الترفيه للاستمتاع باستكشاف مدينة دبي أرض الأحلام.

يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بخصومات على أشهى الأطباق والمشروبات لدى مطعم «فاين» الأنيق مع قائمة طعام عصرية مستوحاة من أشهر أطباق البحر الأبيض المتوسط والشام، ومطعم «ذا بلاك سميث» المزود بجزارة غنية بأجود أنواع اللحوم، والذي يتميز بأشهر أطباق جنوب غربي الولايات المتحدة مع لحم الشواء الشهي والمشروبات المُعدّة بحِرفية.

كما يوفر الفندق أحدث المرافق ووسائل الراحة ليستمتع الزوار بإقامة متميزة في محيط عصري مع مسبح في الهواء الطلق يبلغ طوله 25 متراً وتراس رائع يتمتع بإطلالات خلابة على برج خليفة، وصالة للألعاب الرياضة واللياقة البدنية مجهزة بأحدث المعدات، ومنتجع صحي يوفر مجموعة من أفضل العلاجات وسط أجواء تنعم بالهدوء للاستجمام والاسترخاء.

ويقع الفندق في منطقة الخليج التجاري في دبي، بالقرب من أشهر مناطق الجذب العالمية لدى المدينة بما في ذلك برج خليفة، و«دبي مول»، والمناطق التجارية الرئيسية ووسائل النقل.

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