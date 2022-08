إبداع طيران الإمارات يتواصل بحملة "الإوز جيري يسافر بتميّز"

المصدر: البيان

كشفت طيران الإمارات النقاب عن سفير جديد ومتميّز لعلامتها التجارية. فبعد ان قام بهذه المهمة مشاهير، مثل النجمة جينيفر أنيستون، وكريس هيمزورث وجيمي كلاركسون، جاء الآن دور "الإوز جيري" ليدعو العملاء للتعرف على مزايا وخدمات أكبر ناقلة دولية في العالم، واختيار السفر بـ"تميّز دائم".

وتطلق طيران الإمارات الحملة الإعلانية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا مطلع سبتمبر (أيلول)، لتذكير العملاء بأن طيران الإمارات توفر تجربة سفر لا تضاهى على متن الطائرة، مع ترفيه جوي حائز جوائز عالمية، وطاقم مقصورة عالمي، ومأكولات مستوحاة من مختلف المناطق ومشروبات فاخرة. ولتعزيز تجربة "الأفضل في الأجواء"، تقدم طيران الإمارات أيضاً تجربة رائعة على الأرض، من خلال توفير خيارات متنوعة لإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت ومن المنزل، والانتقال إلى المطار ومنه بسيارة مع سائق وصالات خاصة متميزة.

وتدور قصة الحملة حول الإوز جيري وهو ينفض ريشه ويتخذ قرار السفر بتميّز في الدرجة السياحية الممتازة مع طيران الإمارات، في حين يمضي رفاقه في سرب الطيور المهاجرة محلقين بأجنحتهم في رحلة طويلة ومرهقة. ويظهر جيري عبر نافذة الطائرة متجاوزاً رفاقه، مستمتعاً بوجبة شهية ومسترخياً في مقعده المريح وهو يتابع فيلم The Goose, The Bad and The Ugly" على شاشة الفيديو الشخصية قياس 13.3 بوصة.

وقال ريتشارد بيلينجتون، نائب رئيس أول التسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: "نحن من يختار سفراء علامتنا التجارية. من حيث الصفات والملف الشخصي، جيري مسافر ذكي يعرف ما يريد وأين يريد الذهاب، لكنه مصمّم على السفر بأناقة، مع الفخامة والراحة كأولوية. وبعد استعراض تجربة سفره السلسة، نحن على ثقة من أن أصدقاءه سيختارون الطيران بشكل أفضل في المستقبل".

الإوز جيري في سطور

بدأت مسيرة جيري المهنية وتطورت في المقر الرئيس لطيران الإمارات في دبي، حيث تم وضع الفكرة عن مفهوم رحلته ومن ثم تطورّت إلى الطيران. وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى "أنتولد ستوديو Untold Studios" في لندن، وتم ابتكار نماذج أولية ثلاثية الأبعاد من الإوز عبر الصور المولدة بالحاسوب، واستغرقت عملية التصوير 14 أسبوعاً، بمشاركة فريق موهوب أبدع كل ريشة مع الاهتمام بالإضاءة والملمس، وكذلك الحركات التي أنشئت بعناية وأضفت حياةً على الشخصية. وتطلّب ذلك جهوداً ووقتاً لتحريك أصدقاء جيري، وتصويراً في لندن لالتقاط مشاهد الطبيعة، وتصويراً على طائرة طيران الإمارات في دبي.

ويحدد جيري، المستجد في مجال التمثيل، أبرز مراحل مسيرته المهنية حتى الآن بظهوره في الحملة الإعلانية التلفزيونية لطيران الإمارات. وسوف يُعرض الإعلان في 25 دولة لمدة شهر واحد، بدءاً من الولايات المتحدة في 30 أغسطس الجاري، تليها أوروبا.

وأبدى جيري، طوال مراحل التصوير، تعاوناً تاماً مع المعلّق البريطاني الشهير مايكل كرونين لالتقاط النغمات الرقيقة لموثق الطبيعة المتمرس.

وجيري هو من فصيلة الإوز الكندي البري كبير الحجم (برانتا كانادينسيس Branta Candensis)، الذي يتميز برؤوس وأعناق سوداء، ووجنات بيضاء، وبياض تحت المنقار، وجسم بني اللون. وتستوطن هذه الفصيلة المناطق القطبية والمعتدلة في أميركا الشمالية، وتهاجر عبر المحيط الأطلسي إلى شمال أوروبا.

