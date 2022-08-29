دبي الأكثر استفادة سياحياً من «المونديال»

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تكون دبي هي الأكثر استفادة من حالة الرواج السياحي المنتظرة في منطقة الشرق الأوسط على خلفية إقامة مونديال «كأس العالم لكرة القدم 2022»، المقرر أن تستضيفها قطر بدءاً من نوفمبر المقبل، ولمدة شهر.

وبحسب تقرير نشرته «بلومبرغ»، من المتوقع أن تستضيف قطر أكثر من مليون مشجع خلال فعاليات هذه البطولة، إلا أن العديد لن يقيموا في قطر أثناء فعاليات البطولة. وعليه، فإن الخيارات البديلة المتاحة أمامهم للإقامة أثناء الفعاليات لن تخرج منطقياً عن الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وقال التقرير: باعتبار أن الإمارات تضم دبي، الوجهة السياحية التي تحظى بالفعل بشعبية طاغية على مستوى العالم، فإن دبي تبدو أكثر وجهة مهيأة للاستفادة سياحياً من هذه البطولة ضمن وجهات المنطقة.

وأفاد بأنه من المنتظر أن تستقبل العاصمة القطرية، الدوحة، أكثر من 90 رحلة جوية يومياً أثناء فعاليات البطولة، منها حوالي 40 طائرة تغادر من دولة الإمارات. وأوضح التقرير أن دبي تحديداً استعدت جيداً لتحقيق الاستفادة من ذلك، أن شيدت فندقاً جديداً في «نخلة جميرا» وخصصته لزوار كأس العالم الذين يعتزمون الإقامة في دبي والانطلاق منها إلى الدوحة لمشاهدة مباريات البطولة ثم العودة مجدداً إلى «نخلة جميرا» للمبيت بها.

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