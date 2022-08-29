«تلغراف»: نخلة جميرا ساحة لاستقطاب الأثرياء

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وصفت صحيفة «تلغراف» البريطانية جزيرة «نخلة جميرا» بأنها باتت الآن ساحة تستقطب الأشخاص فائقي الثراء من كافة أنحاء العالم لشراء فلل بها، بُغية الإقامة الدائمة. ونشرت الصحيفة تقريراً عن «نخلة جميرا»، ذكرت فيه أنها تستقطب حالياً أعداداً غفيرة من السائحين، الذين يقصدون شواطئها وفنادقها بالغة الفخامة، مثل فندق «أتلانتس النخلة»، وأيضاً فندق «برج العرب»، الذي يُعد أغلى الفنادق على مستوى العالم من حيث سعر الليلة الفندقية. وأضاف أن «نخلة جميرا» ساهمت في استقطاب 7.12 ملايين زائر دولي إلى دبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأوضح أنه بخلاف الزوَار، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص أصحاب الثروات «1 مليون دولار فأعلى» من مختلف الدول باتوا يقصدون دبي، وبصفة خاصة «نخلة جميرا». وأضاف التقرير أن الأثرياء الذين يقصدون دبي للإقامة الدائمة يرغبون بالاستفادة من برامج الإقامة لفترات طويلة التي بدأت حكومة دبي خلال العامين الأخيرين تتيحها لفئات من المُقيمين.

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