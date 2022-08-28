فنادق دبي تبتكر تجارب استثنائية لجذب الباحثين عن أفضل الوجهات

المصدر: دبي - البيان

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أضاف فندق سوفيتل داون تاون دبي تجربة ابتكارية جديدة جديدة لجذب الزوار والباحثين عن أفضل الوجهات في دبي، وذلك من خلال الافتتاح المرتقب لـ «أبوف روف توب لاونج» في سطح الفندق، والذي سوف يطل على أهم معالم دبي، والذي يجسد في تصميمه الشغف والأصالة.

ويقع «أبوف روف توب لاونج» في وسط دبي، وقد تم تصميمه على شكل تراس خارجي له نوافذ وأسقف منزلقة حديثة تبدو وكأنها من المستقبل، ليدخل من بينها النسيم المنعش والأضواء الليلية لأفق المدينة الجذاب، ويتمتع «أبوف روف توب لاونج» بإطلالات ساحرة على برج خليفة.

وقال زياد شويري، مدير العمليات في «أبوف روف توب لاونج»: يسعدنا الكشف عن الافتتاح القريب لـ «أبوف روف توب لاونج» على سطح فندق سوفيتيل داون تاون دبي في سبتمبر، ليكون إضافة مميزة لمشهد الأطعمة والمشروبات المتنامية لدينا، وكوننا في مدينة متعددة الثقافات مثل دبي، يمكننا القول بكل ثقة بأننا نقدم أعلى معايير الجودة ونعمل على تخطي الحدود للبقاء مبدعين. وسيشكل الافتتاح الأول في دبي خطوة مثالية للوصول إلى شريحة أوسع من الضيوف في الإمارات، وذلك لما تتمتع به الإمارات بالتقاء مختلف الأذواق العالمية فيها. وسيسهم تفانينا وخبرتنا في قطاع الضيافة في تقديم تجارب حصرية في عدد من الأماكن المميزة ذات السمعة الطيبة.

ووما يميز«أبوف روف توب لاونج» هو الإطلالة الفسيحة ومحيطها الاستثنائي، والتي تتيح لمحبي مشاهدة غروب الشمس الاجتماع بعد العمل للاستمتاع بالوجبات الخفيفة أمام إطلالة بانورامية رائعة. وسواء كان الضيف يبحث عن عشاء شهي من الأطباق العالمية وسط وسائل الترفيه الجذابة، أو عن وجهة للترفيه والحفلات مع الاستمتاع بألذ المشروبات، فسوف يكون كل ذلك متوفراً في «أبوف روف توب لاونج».

وبفضل تصميمه الداخلي الحديث، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمساحة الرائعة لـ«أبوف روف توب لاونج» على السطح على مدار العام، وقد تم تصميم الجلسات في الصالة من قبل «شركة أبوف سبيس» وهي اسم لامع في مجال تصميم أماكن الضيافة.

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